Домашние шпроты готовят с черным чаем

- У нас ни одно застолье не проходит без бутербродов со шпротами. Все их любим. Раньше покупали, пока соседка рецепт домашних не дала. Они дешевле и вкуснее. Плюс - точно знаешь, что качественные, - говорит 46-летняя Лариса Строкач из Чернигова.

Для приготовления домашних шпрот берет 1 кг мороженой мойвы и четыре-восемь штук копченой, 1 стакан воды, 1 ст. л. заварки черного чая, 100 г подсолнечного масла, соль и приправы.

- Мороженую мойву мою. Кладу в котел, заливаю водой и маслом. Затем добавляю копченую рыбу. Нужна для аромата.

Золотистый цвет шпротам придаст черный чай.

- Я беру крупнолистовой. Его легче обобрать. Мелкий облепит рыбу и на зубах будет скрипеть.

В завершение солит и добавляет приправы.

- Можно бросить два бульонных кубика "Галина бланка". Но вместо них беру по щепотке куркумы, черного перца, сухой петрушки, сельдерея и гранулированного сушеного чеснока. Затем подсаливаю.

Котел с рыбой надо поставить на медленный огонь.

- Тушу 3 часа. Охлаждаю. А потом шпроты можно класть на хлеб и лакомиться.