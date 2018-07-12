Домашнее мороженое замораживают шесть часов

— Наша семья от магазинного мороженого отказалась. Едим домашнее, — говорит 32-летняя Христина Писаренко из Полтавы.

Берет 1 л молока, 400 г сахарной пудры, 100 г масла, пять яичных желтков и 1 ч. л. крахмала.

— Растапливаю масло, вливаю его в молоко. Довожу до кипения. В отдельной посудине взбиваю желтки с сахарной пудрой, всыпаю к ним крахмал. Тщательно растираю и добавляю несколько ложек молочно-масляной смеси. Масса должна напоминать жидкую сметану.

Непрестанно помешивая молоко, маленькими порциями добавляет смесь из желтков, сахарной пудры и крахмала. Не прекращая мешать, доводит на слабом огне до кипения. Масса должна загустеть.

— Когда консистенция уже такая, как надо, ставлю посудину в миску с холодной водой. Начинаю опять мешать, чтобы охладить смесь. Как становится теплой, переливаю ее в обычный пластиковый контейнер. Потом оставляю стоять, пока совсем не остынет. Дальше еще раз тщательно перемешиваю и ставлю в морозилку.

Замораживается 6–8 ч. В течение этого времени массу нужно периодически помешивать — приблизительно каждые час-полтора.

— Раскладываю мороженое на порции обычной ложкой. Украшаю фруктами.