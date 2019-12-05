Чанахи по-гуцульски готовят на свиных ребрах

- Чанахи - грузинское блюдо, - говорит 36-летняя Мария Стечишин из города Яремче Ивано-Франковской области. - Раньше его готовили из баранины, тушили с овощами в глиняном горшке. А мы усовершенствовали под нашу посуду и продукты.

Рецепт рассчитан на шесть порций.

- Беру 800 граммов свиного ошейка, - говорит Мария Стечишин. - Можно взять ребра, но добавить немного более постного мяса. Нарезаю кусками размером 3 на 3 сантиметра. В глубокой сковороде на сильном огне обжариваю до корочки. Если выделилось мало жира, добавляю ложку смальца или масла. К мясу всыпаю четыре столовые ложки муки, поджариваю еще 3 минуты.

Накануне вечером заливает кипятком стакан красной фасоли.

- Полкилограмма картофеля чищу, нарезаю кубиками меньшими, чем мясо. Измельчаю две луковицы, кружочками режу морковку. Четыре помидоры ошпариваю кипятком и снимаю шкурку. Режу кубиками. Вместо помидоров можно взять столовую ложку томатной пасты.

Картофель обжаривает на масле или жире так, чтобы был почти готов. Отваривает фасоль.

- Добавляю в сковороду лук и морковь, - продолжает. - Перемешиваю, жарю 10-15 минут на среднем огне. Добавляю помидоры и жарю еще столько же. Если томатную пасту, готовить надо 5 минут.

Выкладывает обжаренное мясо и овощи в кастрюлю. Доливает 1,5 л воды. Доводит до кипения, бросает два лавровых листа. Солит и перчит. Накрывает крышкой, варит на слабом огне четверть часа.

- Чтобы придать блюду особый вкус, чанахи после варки запекаю в горшках. На дно выкладываю поджаренный картофель, сваренную фасоль. Дальше - мясо с овощами. Заливаю бульоном. Должен покрывать содержимое горшка. Если его мало, доливаю кипятком.

Накрывает крышкой и ставит в разогретую до 220°C духовку. Запекает 20 мин.

- В каждый горшочек выжимаю по зубчику чеснока, накрываю крышкой и оставляю настояться 10-15 минут, - добавляет. - Перед подачей посыпаю зеленью. Можно бросить ложку брынзы или сметаны.