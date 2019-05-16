Бланманже украшают фруктами

— Бланманже — это классический французский десерт. По вкусу нежный, по-весеннему легкий и в меру сладкий. Им можно и ежедневно лакомиться, и на праздничный стол поставить, — говорит 35-летняя Ирина Иванчук из Кривого Рога Днепропетровской области.

Для приготовления бланманже берет полкилограмма творога, 250 мл жирных сливок, 1 стакан молока, 100 граммов сахарной пудры, 3 столовые ложки желатина, 150 грамм сезонных фруктов или ягод.

— Желатин замачиваю в молоке на двадцать минут. Когда разбухает, ставлю на слабый огонь. Непрерывно помешиваю, пока не растворится. При этом слежу, чтобы молоко не закипело.

Когда желатин растворился, снимает с огня и оставляет остывать. Между тем перетирает через мелкое сито творог. Добавляет в него сахарную пудру. Взбивает до образования однородной массы.

- Соединяю творожно-сахарную смесь со сливками. Тонким ручьем вливаю желатин. Тщательно перемешиваю. Разливаю полученную массу по формочкам. Если нет порционных, можно в одну общую. Тогда будет просто дольше застывать.

Погружает в каждую формочку небольшое количество нарезанных кусочками фруктов или ягод. Ставит в холодильник на 2-3 часа. Достает, когда масса полностью застынет. Перед подачей достает десерты из формочек. Украшает сверху фруктами.

- Чтобы легче достать, сперва каждую формочку погружаю в горячую воду. Не глубже, чем до середины. Держу в воде в течение нескольких секунд. Тогда просто ставлю сверху на формочку тарелку и переворачиваю.