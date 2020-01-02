Яблочный пирог покрывают белковой шубой

— Мой яблочный пирог — дальний родственник шарлотки. Но по вкусу он пышнее благодаря шубе из взбитых белков, — рассказывает 28-летняя Руслана Грабивчук из села Пасечная Надворнянского района Ивано-Франковской области. - Пирог становится зарумяненный и хрустящий, когда белки подсыхают в духовке.

Растираю 250 граммов маргарина со 170 граммами сахара и четырьмя желтками. Белки ставлю в холодильник.

В тесто добавляю четыре столовые ложки сметаны и чайную ложку гашеной уксусом соды. Сыплю полкилограмма муки. Отрываю горсть теста и кладу в морозильную камеру на полчаса. Его использую для украшения.

Чищу килограмм яблок. Вынимаю сердцевину, нарезаю кубиками. В кастрюле смешиваю пять столовых ложек сахара и четыре ложки воды. Ставлю на огонь, чтобы растворился сахар. В сиропе варю яблоки 15 минут. Вода и яблочный сок должны немного испариться. Для аромата вливаю чайную ложку коньяка. Выключаю огонь и оставляю яблоки, чтобы немного остыли.

— Так они карамелизируются. А пирог по вкусу становится, как яблочный штрудель, - говорит Руслана Грабивчук.

— Противень застилаю бумагой для выпечки. Выкладываю тесто. На него яблочную начинку. Посыпаю чайной ложкой корицы. Включаю духовку на 200 градусов. Взбиваю миксером холодные белки в пышную пену. Для рыхлости сыплю щепотку соли.

Чтобы пирог не был бледный в разрезе, делаю ягодный слой. В пену крошу 100-граммовую пачку сухого киселя. И еще раз сбиваю. Он придает цвет и фруктовый привкус.

Выкладываю взбитые белки на яблоки. Вынимаю комок теста из морозилки и натираю на крупной терке. Такая крошка должна покрыть весь белок.

В разогретой духовке пеку 40 минут при 180 градусах. Пирог охлаждаю. Сразу не режу, потому что хрупкий.

Кексы поливают шоколадом

— Сына балую яблочными кексами. В них яблоки готовятся по такому же принципу, как и в пироге с безе. Только чуть меньше держу на огне. Можно посыпать толченными орехами, - рассказывает Руслана Грабивчук.

0,5 кг яблок чистит и режет кубиками. 10 мин. варит их в сиропе из 5 ст. л. воды и 3 ст. л. сахара.

Тем временем сбивает два яйца со 150 г сахара. Добавляет 3 ст. л. какао, стакан сметаны, 80 г растопленного маргарина, 1 ч. л. соды и 150 г муки. Перемешивает и добавляет сюда порезанные яблоки. Выкладывает тесто в формы и ставит печься в разогретую духовку при 180°C на 30 мин.

Шоколад растапливает в микроволновой печи. Поливает им кексы.