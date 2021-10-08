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пятница, 08 октября 2021 17:15

Кожаные тренчи, мини-юбки и цветастые наряды: начался фестиваль Kyiv Art & Fashion Days
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Первый фестиваль моды и искусства Kyiv Art & Fashion Days стартовал 7 октября. Продлится по 10 октября. Открылось мероприятие модным показом бренда GUDU.

Среди гостей была блогер Алина Френдий, которая пришла в черных пальто и брюках. Дополнила образ базовой сумкой и красной помадой. Фотографиями поделилось издание Vogue UA.

Кто еще и в каких образах пришел на открытие Kyiv Art & Fashion Days, смотрите в фото-подборке Gazeta.ua.

Рэпер Алина Паш посетила мероприятие в оверсайз-наряде. Сделала яркий макияж с акцентом на глаза.

Стилист и инфлюенсер Тина Сизонова пришла в трендовом костюме. Дополнили эффектный образ длинные кожаные перчатки.

Певица Roxolana поразила кожаным образом: надела светло-коричневые брюки, черные лонгслив и куртку. Выбрала массивную обувь.

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Модный редактор L'OFFICIEL Ukraine Мария Мохова выбрала кожаный черный тренч. Дополнила образ шарфом из тонкого хлопка.

Среди гостей была блогер Алина Френдий, которая пришла в черных пальто и брюках
Фото: vogue.ua
Рэпер Алина Паш посетила в оверсайз наряде
Стилист и инфлюенсерка Тина Сизонова пришла в трендовом костюме
Певица Roxolana поразила кожаным образом
Модная редактор L'OFFICIEL Ukraine Мария Мохова выбрала кожаный черный тренч

В 2021 году Met Gala посвятили американской моде. Пандемия коронавируса изменила фэшн-индустрию, рассказал куратор мероприятия Эндрю Болтон. Именно поэтому организаторы решили уделить внимание локальной американский моде, которая переживает возрождение. Тема бала получила название In America: A Lexicon of Fashion - "В Америке: лексикон моды". За основу взяли образы моды ХХ и ХХІ в.

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