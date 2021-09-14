"Голые" платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021

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13 сентября в нью-йоркском Метрополитен-музее состоялся бал Института костюма Met Gala 2021.

Gazeta.ua собрала самые яркие образы звезд, посетивших красную дорожку в этом году.

Ведущими Met Gala стали актриса Кеке Палмер и сценаристка Илана Глейзер. В качестве почетных гостей пригласили главу Instagram Адама Моссера, редакционного редактора Vogue Анну Винтур, дизайнера Тома Форда и поэтессу Аманду Горман, которая поразила творчеством на инаугурации президента США Джо Байдена.

В 2021 году Met Gala посвятили американской моде. Пандемия коронавируса изменила фэшн-индустрию, рассказал куратор мероприятия Эндрю Болтон. Именно поэтому организаторы решили уделить внимание локальной, американский моде, которая переживает возрождение. Тема бала получила название In America: A Lexicon of Fashion - "В Америке: лексикон моды". За основу взяли образы моды ХХ и ХХІ в.

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Экстравагантными образами поразили эпатажный рэпер Lil Nas X, который пришел на бал в золотых рыцарских доспехах, актриса Меган Фокс и фэшн-дива Ким Кардашьян. Фокс выбрала красное платье с откровенными вырезами на груди и бедрах. Кардашьян пришла на бал в черной одежде, которая полностью закрывала ее тело и лицо.

Модель Кендалл Дженнер поразила "голым" кружевным платьем с россыпью бриллиантов. Рэпер ASAP Rocky прошелся по красной дорожке в разноцветном пледе.

Черным нарядом также удивила певица Рианна. Образ звезда дополнила бриллиантовыми украшениями и макияжем в темных тонах.

Met Gala или "Бал Института костюма музея Метрополитен" - ежегодное мероприятие, которое является одним из самых известных модных событий в Нью-Йорке с участием мировых звезд. Впервые бал Института костюма Met Gala состоялся в 1948 году в Нью-Йорке. Его основательницей была Элеонор Ламберт. Она сразу же окрестила балл Met Gala "главной вечеринкой года". Хотя тогда балл был светским ужином с лотереей и скетчами, попасть на которую мог каждый желающий всего за $50. В стоимость входила также аренда платья, которое гости могли выбрать из фонда музея. Кроме того, первый бал был устроен в декабре. Некоторое время дата праздника не была определенной и могла быть приурочена к какому-то событию.