Заработала первая железная дорога с пассажирскими перевозками

 
Ексклюзивы
1/5
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 288
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 477
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 684
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 270
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 648
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 774
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 1053
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 324
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
Просмотров: 810
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 396
Фото
Все фото
4
5
16
5
5
2 недели без подзарядки: OnePlus представила свои первые умные часы
2 недели без подзарядки: OnePlus представила свои первые умные часы
В магазине MOYO на ноутбуках перед продажей майнили криптовалюту
В магазине MOYO на ноутбуках перед продажей майнили криптовалюту
Показали обломки космического корабля Маска, взорвавшегося после посадки
Показали обломки космического корабля Маска, взорвавшегося после посадки
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
Туристов будут отправлять в космос на огромном воздушном шаре
Туристов будут отправлять в космос на огромном воздушном шаре
Видео
Все видео
Марсоход впервые записал звуки передвижения на Красной планете
Марсоход впервые записал звуки передвижения на Красной планете
Понадобится каждому - Apple добавила новую функцию безопасности
Понадобится каждому - Apple добавила новую функцию безопасности
Xiaomi выпустила смартфон с необычным экраном
Xiaomi выпустила смартфон с необычным экраном
Собаку-робота научили делать удивительные вещи: видео
Собаку-робота научили делать удивительные вещи: видео
Маск устроит еще одно феерическое космическое шоу
Маск устроит еще одно феерическое космическое шоу
Интервью
1/5
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 288
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 684
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 270
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
4 Просмотров: 783
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 774
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
24 марта 2021
Просмотров: 531
За кого вийти?
"З людиною якої професії найлегше вжитися під одним дахом? – запитує підписників у соцмережі знайома Оксана. Хвалиться обручками з білого ...
четверг, 25 марта 2021 12:51

Заработала первая железная дорога с пассажирскими перевозками

  Комментировать
Заработала первая железная дорога с пассажирскими перевозками
Заработала первая железная дорога с пассажирскими перевозками фото: reddit.com

25 марта 1807 года начались регулярные перевозки по железной дороге Суонси и Мамблз, которая расположена в Великобритании. Она стала первой железной дорогой с регулярными пассажирскими перевозками.

Строительство железной дороги между Суонси и Ойстермаутом на юге Уэльса одобрил британский парламент в 1804-м. Строительство железной дороги началось осенью того же года.

Сначала железная дорога предназначалась для перевозок угля, железной руды и известняка. В 1807 году Бенджамин Френч предложил переоборудовать вагон для перевозки пассажиров. Это была совершенно новая в то время идея. Фактически Бенджамин Френч стал изобретателем первого пассажирского поезда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возле Аляски разлили 40 т нефти

Он заплатил компании, владеющей железной дорогой, 20 фунтов стерлингов за право организовать там пассажирские перевозки.

Во время Второй мировой войны железная дорога чудом не пострадала, хотя Суонси бомбила немецко-нацистская авиация.

Последним днем ​​работы железной дороги стало 5 января 1960-го. Последний трамвай отправился с Суонси в Маблз в 11:52. Его вел машинист Фрэнк Данкан, который работал на этой железной дороге с 1907 года.

В Украине первую железную дорогу построили в 1861-м. Прокладывать пути из Перемышля во Львов протяженностью 97,6 км начали в 1959 году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги Просмотров: 2088
Крестились и убегали - как волыняне встречали первый поезд
Крестились и убегали - как волыняне встречали первый поезд Просмотров: 756
Чихали, кашляли, но ехали дальше: как путешествовали пассажиры первого паровоза
Чихали, кашляли, но ехали дальше: как путешествовали пассажиры первого паровоза Просмотров: 243
Как выглядела железная дорога на Западной Украине в 1868 - фото
Как выглядела железная дорога на Западной Украине в 1868 - фото Просмотров: 12897
Сейчас вы читаете новость «Заработала первая железная дорога с пассажирскими перевозками». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
марта

Заработала первая железная дорога с пассажирскими перевозками

Запатентовали первый прибор для записи звуковых колебаний

Состоялись первые скачки

Самое читаемое
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики Просмотров: 37494
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
10
 Просмотров: 16038
Чем удивит погода в начале апреля: прогноз на следующие 2 недели
Чем удивит погода в начале апреля: прогноз на следующие 2 недели Просмотров: 9000
Отличалась ли жизни в Литве от других советских республик - фото
Отличалась ли жизни в Литве от других советских республик - фото
28
 Просмотров: 6831
Гороскоп на 24 марта: кому стоит менять работу
Гороскоп на 24 марта: кому стоит менять работу
 Просмотров: 6534
Техника
Запатентовали первый прибор для записи звуковых колебаний
Запатентовали первый прибор для записи звуковых колебаний
 Просмотров: 36
Состоялись первые скачки
Состоялись первые скачки
 Просмотров: 27
Производитель секс-кукол с искусственным интеллектом делает куклу-телеведущую
Производитель секс-кукол с искусственным интеллектом делает куклу-телеведущую Просмотров: 315
Возле Аляски разлили 40 т нефти
Возле Аляски разлили 40 т нефти
 Просмотров: 90
2 недели без подзарядки: OnePlus представила свои первые умные часы
2 недели без подзарядки: OnePlus представила свои первые умные часы
4
 Просмотров: 360
Больше всего комментируют
6
Принтер печатает полосами – причины и способы решения
6
"Агент НАБУ" Шевченко прокомментировал свою причастность к созданию ЧВК
4
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
3
Протест под ОП: будут судить одного из участников
2
Войну на Донбассе можна завершить за неделю - МИД
Голосов: 13
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть