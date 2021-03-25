Заработала первая железная дорога с пассажирскими перевозками фото: reddit.com

25 марта 1807 года начались регулярные перевозки по железной дороге Суонси и Мамблз, которая расположена в Великобритании. Она стала первой железной дорогой с регулярными пассажирскими перевозками.

Строительство железной дороги между Суонси и Ойстермаутом на юге Уэльса одобрил британский парламент в 1804-м. Строительство железной дороги началось осенью того же года.

Сначала железная дорога предназначалась для перевозок угля, железной руды и известняка. В 1807 году Бенджамин Френч предложил переоборудовать вагон для перевозки пассажиров. Это была совершенно новая в то время идея. Фактически Бенджамин Френч стал изобретателем первого пассажирского поезда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возле Аляски разлили 40 т нефти

Он заплатил компании, владеющей железной дорогой, 20 фунтов стерлингов за право организовать там пассажирские перевозки.

Во время Второй мировой войны железная дорога чудом не пострадала, хотя Суонси бомбила немецко-нацистская авиация.

Последним днем ​​работы железной дороги стало 5 января 1960-го. Последний трамвай отправился с Суонси в Маблз в 11:52. Его вел машинист Фрэнк Данкан, который работал на этой железной дороге с 1907 года.

В Украине первую железную дорогу построили в 1861-м. Прокладывать пути из Перемышля во Львов протяженностью 97,6 км начали в 1959 году.