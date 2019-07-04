Вступительная кампания: как подать документы на поступление через интернет

1 июля начинается вступительная кампания в высшие учебные заведения. Абитуриенты имеют возможность подавать документы онлайн.

Какие документы нужны для поступления

Абитуриент должен иметь свидетельство о наличии полного общего образования или аттестат о полном общем среднем образовании и сертификаты ВНО последних 3-х лет. Не действуют только сертификаты по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам за 2017 год. Заявления будут приниматься для тех, кто желает получить степень бакалавра, младшего бакалавра, магистра медицины или фармацевтического и ветеринарного направлений, младшего специалиста, сообщает УНИАН.

Как зарегистрировать электронный кабинет абитуриента

На сайте нужно указать адрес электронной почты, пароль для входа в личный кабинет, номер, пин-код и год получения сертификата ВНО. Абитуриент должен ввести серию и номер свидетельства о среднем образовании и средний балл аттестата. Через личный кабинет поступающий сможет подавать заявления для поступления.

Автор: УНИАН Как подать документы через интернет

Когда можно подавать заявления в вузы

С 10 по 22 июля 2019-го. 16 июля 2019-го в 18.00 заканчивается подача заявок и документов для поступающих через собеседования, вступительные экзамены или творческие конкурсы. Собеседования будут проходить с 17 по 19 июля, вступительные экзамены - с 17 по 22 июля, творческие конкурсы - с 1 по 10 июля.

Заполнение информации в электронном кабинете поступающего

После регистрации кабинета абитуриент должен указать информацию о документах о среднем образовании и сертификаты ВНО. Их нужно отсканировать и загрузить в пункте "сканированная копия". Файл нужно загружать в формате JPG, JPEG или PNG. В пункте "Данные поступающего" нужно добавить фотографию абитуриента 3х4 см. Документы считаются подтвержденными после регистрации в вузе.





Как подать заявление на поступление в вуз

Для этого нужно в личном кабинете абитуриента нажать "подача заявлений", выставить необходимые параметры поиска предложения, после чего выбрать конкретное. Можно подать не более 7 заявлений на 4 специальности.

Автор: УНИАН Как подать документы через интернет

В выбранной предложения надо нажать "+ подать заявление". В окошке "конкурсное предложение" в пункте "общая информация" надо установить приоритетность и другие отметки, выбрать нужные сертификаты, после чего нажать "подать заявление" - "подтвердить". Заявления будут отображаться в разделе "поданные заявления".

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Автор: УНИАН Как подать документы через интернет

Если заявление еще не обработала приемная комиссия вуза, его можно отменить. Для этого надо выбрать заявление и нажать "Активные действия" - "Отмена".

Автор: УНИАН Как подать документы через интернет

Для поступления в вуз абитуриенты, которые не имеют ID-карты, будут подавать другие документы. Для таких лиц прием документов в вузы будет на основании свидетельства о рождении и письма территориального подразделения Государственной миграционной службы.