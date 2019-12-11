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среда, 11 декабря 2019 11:06

ВНО по математике станет обязательным

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ВНО по математике станет обязательным
ВНО с математики будут сдавать все. Фото: glavcom.ua/news

С 2021 ученики будут сдавать внешнее независимое оценивание по математике в обязательном порядке.

Такое нововведение инициировали из-за проблем с математическими знаниями учеников, пишет РБК-Украина.

"В 2020 году изменений не будет, а от 2021-го ВНО по математике станет обязательным. Оно будет двухуровневым, но не нужно этого пугаться. Нам нужно осознать, что проблема с математическими знаниями", - сообщила Министерка образования и науки Анна Новосад.

Министерка отметила, что таким образом удастся преодолеть страх детей перед математикой.

"Потому что дети, когда они что-то не понимают, в начале этого боятся, а потом ненавидят. И потом это сопровождает всю жизнь. На самом деле через нормальные методики преподавания, нормальное содержание программы, очень важно этот страх перед предметом побороть. И дать детям уверенность в себе ", - пояснила она.

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Благотворительный фонд "Будущее в единстве" оплатит старшеклассникам с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), подготовительные курсы к Внешнему независимому оцениванию (ВНО), онлайн-курсы или любые другие курсы, которые нужны для поступления в 2020 учебном году и последующих учебных годах. Об этом сообщается на сайте фонда.

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