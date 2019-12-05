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пятница, 06 декабря 2019 00:15

Поступающим заплатят за подготовку к украинского ВНО

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Поступающим заплатят за подготовку к украинского ВНО

Благотворительный фонд "Будущее в единстве" оплатит старшеклассникам с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), подготовительные курсы к Внешнему независимому оцениванию (ВНО), онлайн-курсы или любые другие курсы, которые нужны для поступления в 2020 учебном году и последующих учебных годах. Об этом сообщается на сайте фонда.

Чтобы получить помощь от фонда, нужно заполнить заявку по ссылке.
В случае, если нет возможности заполнить вышеуказанный бланк заявления, можно напрямую связаться по контактам:

01042, г. Киев, вул. Иоанна Павла II, д. 4/6, корпус В, каб. 620;

тел.: +38 050 071 47 30; электронная почта [email protected]

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Агентство ООН по делам беженцев опубликовало актуальные данные по состоянию на 15 июля 2019 года относительно количества и места проживания внутренне перемещенных лиц (ВПО) в Украине.

Всего 1 392 085 человек. Наибольший процент зарегистрированных ВПО в Донецкой, Луганской и Киевской областях соответственно. Наименьший – в Тернопольской и Черновицкой.

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