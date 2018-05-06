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воскресенье, 06 мая 2018 10:06

"ВНО обезликивает талант" - украинские вузы введут вступительные экзамены

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&quot;ВНО обезликивает талант&quot; - украинские вузы введут вступительные экзамены
В художественных и педагогических вузах введут вступительные экзамены. Фото: agroparty.org.ua

Чтобы распознать талант поступающего и его способность работать в определенных сферах, например - в медицине или педагогике, художественным и другим учреждениям высшего образования могут позволить ввести вступительные экзамены. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Юрий Рашкевич.

"ВНО нельзя отменить, вот только где его оптимальное применение - вопрос дискуссионный. У нас ВНО возникло как инструмент для борьбы со злоупотреблениями при поступлении в вузы, в борьбе с коррупцией, и оно продолжает играть очень положительную роль. Впрочем, есть другая сторона вопроса . ВНО заменяет вступительные экзамены. и очень много вузов, в том числе и художественные, жалуются на то, что ВНО обезликивает талант. во всем мире отбор в художественных вузов проводится на основе таланта, а не на основе знания украинского языка, истории или математики. мы идем к тому, если ВНО займет свое место на выходе из школы, и аттестат станет допуском к системе высшего образования, то дальше университеты и институты будут сами решать: кто будет принимать без экзаменов, а кто устроит творческие или углубленные научные экзамены. К этому надо идти очень осторожно ", - отметил Рашкевич во время своего визита в Ивано-Франковск, сообщило агентство "Укринформ".

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Отметил, что введение вступительных экзаменов также касается медицинских и педагогических высших учебных заведений, потому что "пока в Украине никто не выясняет, способен ли человек к педагогической работе", из-за чего большое количество специалистов по педобразования не работают по специальности.

Министерство образования и науки обеспечило подключение более 100 украинских вузов и научных учреждений МОН с международными научными базами данных.

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