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среда, 26 января 2022 22:55

Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета

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Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета
Несколько мобильных приложений позволяют общаться без интернета и сотовой связи. Фото: pixabay.com

Вероятным военным вторжением российских войск в Украину в течение месяца заполнено информационное пространство.

Запад выражает нам поддержку как словом, так и оружием. Психологи советуют как не поддаваться панике.

Но вооружен тот, кто подготовлен. Онлайн медиа о технологиях SPEKA собрало 5 мессенджеров, которые позволят быть на связи при полном отсутствии интернета и даже мобильной связи. Большинство из них работает через Bluetooth и имеет ограниченный радиус сигнала. Вот преимущества этих приложений.

1. Bridgefy

Операционная система: Android, iOS

Bridgefy использует Bluetooth-радио вашего смартфона для связи с другими устройствами, где установлено приложение. Именно этой программой активно пользовались белорусы, когда власти на три дня оставили страну без интернета во время протестов в 2020 году.

Стандартная дальность передачи данных Bridgefy – до 100 м при общении один на один. В режиме сети это расстояние можно увеличить. Например, вам нужно связаться с другом, который находится дальше чем в 100 м от вас. Если в пределах этих 100 м есть еще один пользователь Bridgefy, вы можете это сделать: телефон посредника станет усилителем сигнала. Промежуточные звенья не имеют доступа к сообщениям.

Bridgefy также имеет режим радиопередатчика, в котором можно отправлять массовые сообщения всем пользователям приложения в радиусе сигнала, даже если нет их контактов. Эта функция может пригодиться, если вы нуждаетесь в помощи или сообщаете об опасности.

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2. Briar

Операционная система: Android

Приложение Briar имеет опцию общения через Bluetooth без интернета и даже мобильной связи. Чтобы начать пользоваться Briar, вам нужно указать имя и установить пароль, "светить" мобильный номер не нужно.

Чтобы добавить новый контакт, вам с собеседником нужно отсканировать QR-коды на устройствах друг друга. Также можно сгенерировать ссылку, по которой в контакты можно добавить человека, находящегося на расстоянии от вас.

Приложение позволяет не только общаться в мессенджере, но и создавать посты или задавать вопросы на форуме.

3. Rumble

Операционная система: Android

Приложение Rumble – еще одна опция для общения и блогинга через Bluetooth. Пользователи могут общаться на нем и обмениваться файлами.

Это приложение не обновлялось долгое время, но до сих пор работает.

4. Serval Mesh

Операционная система: Android

Serval Mesh использует модули Bluetooth и Wi-Fi вашего смартфона для связи с другими устройствами, на которые загружено приложение. Serval Mesh позволяет вам общаться по телефону (большинство других приложений в подборке к номеру не привязаны). Это особенно полезно в чрезвычайной ситуации, если нужно найти родных и близких.

В приложении можно бесплатно звонить, отправлять сообщения и обмениваться файлами. Главный минус программы – она не обновлялась несколько лет. Но до сих пор функционирует.

5. Vojer

Операционная система: iOS

Vojer позволяет общаться без мобильного Интернета и Wi-Fi. Приложение не требует доступа к вашим контактам или дополнительным разрешениям, кроме Wi-Fi, Bluetooth, микрофона и фото. Все сообщения в приложении шифруются.

Команда Госспецсвязи тестирует собственный мессенджер для военных – "Розмова". Об этом рассказал глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Украинским военным не рекомендуют использовать социальные сети вроде WhatsApp или Telegram. Как аналог военным предлагают швейцарское приложение Threema.

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