Протесты в Казахстане: в стране исчез интернет

Национальный провайдер в Казахстане отключил интернет в стране.

Об этом свидетельствуют данные NetBlocks.

С вечера 4 января в стране были значительные нарушения в работе Интернета. "Сбои происходят на фоне ужесточения протестов против внезапного повышения цен на энергоносители", - говорится в сообщении. Сегодня интернет выключили.

Автор: twitter.com/netblocks После вчерашних сбоев сегодня национальный провайдер выключил интернет.

Сервис мониторинга блокировок GlobalCheck сообщает о сбоях работы в Telegram. "Власти начали блокировать веб-версию Telegram и пытаться блокировать сам мессенджер по всей стране. Ранее блокировка затрагивала только Алматы", - отмечается в сообщении.

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Ранее проводной интернет и телефонную связь отключили в Алматы. Мобильный интернет не работает там со вчерашнего дня.

Также Медиазона сообщает, что в Алматы протестующие начали строить баррикады.

По словам коменданта Алматы Каната Таймерденова, в результате столкновений в общей сложности пострадали более 500 гражданских лиц.

В Казахстане продолжаются акции протеста из-за роста цен на сжиженный автогаз. Протестующие захватили резиденцию президента в городе Алматы. На фоне массовых протестов правительство Казахстана ушло в отставку.