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среда, 26 января 2022 16:13

Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
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Писатель Остап Украинец
Мер Днепра Борис Филатов
Писательница Оксана Забужко
Народный депутат Владимир Вятрович
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова

Украинские пользователи Facebook начали массово прикреплять на свои фото сине-желтый флаг.

К акции присоединяются общественные и культурные деятели, политики, чиновники, волонтеры.

В частности - писательница Оксана Забужко, мэр Днипра Борис Филатов, генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Также присоединяются и общественные организации, как "Опора".

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Призвал вывешивать в окно украинский флаг главный редактор "Новинарня" Дмитрий Лыховий.

"Подумал я, вспомнил годы Януковича, 2014-2015-й - и снова вывесил в окно настоящий, офлайновый сине-желтый флаг. Присоединяйтесь", - написал.

Ситуация сегодня отличается от 2014-го, когда Россия пыталась разрушить украинское государство. Тогда был самый опасный момент. Сейчас Украина стала сильной и имеет самый высокий уровень международной поддержки, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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