"Ситуация кардинально другая, чем в 2014 году" - Кулеба

МИД работает над тем, чтобы новой войны не было, сказал Кулеба. Фото: Getty Images

Ситуация сегодня отличается от 2014-го, когда Россия пыталась разрушить украинское государство. Тогда был самый опасный момент. Сейчас Украина стала сильной и имеет самый высокий уровень международной поддержки.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, сообщает Gazeta.ua.

"Я прекрасно понимаю, что в эти дни новости вызывают у многих украинцев тревогу. Это нормальное человеческое чувство страха. Но относиться к нему нужно крайне осторожно.

Сегодня важно противопоставить страху наше спокойствие, стойкость и сосредоточенную работу на результат. А результатом является мир. Именно он является нашим ключом к победе. Чем мы сильнее, тем меньше вероятность того, что нам придется применять силу", - сказал он.

МИД не имеет права думать: будет ли новая война или нет, отметил.

"Работаем над тем, чтобы ее не было. Чтобы обеспечить единство мировой коалиции в поддержку Украины. Чтобы дать четко понять России, что любые авантюры не стоят цены, которую ей придется за них заплатить", - заявил министр.

"Ситуация сегодня кардинально отличается от 2014 года. Именно тогда был наиболее опасный момент. Украина была ослаблена, а партнеры слишком нерешительны.

Но даже тогда Путину не удалось достичь стратегических целей - разрушить наше государство, отобрать у украинского народа право определять собственное будущее.

Украина выстояла, провела ряд важных реформ, накачала экономические, военные, дипломатические мускулы. Сегодня у Украины самый высокий уровень международной поддержки. Это очень серьезный сдерживающий фактор", - сказал Кулеба.

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Также заявил, что у Украины нет возражений относительно письменных предложений, которые США направят РФ на этой неделе по поводу деэскалации.

"Наша позиция учтена. Предложения, которые Соединенные Штаты направят России в части Украины, не вызывают наших возражений", - сказал он.

Кулеба поблагодарил страны за оборонную поддержку.

"Несмотря на то, что наше государство не является членом НАТО, и действие статьи пятой Североатлантического договора не распространяется на Украину, мы благодарны Соединенным Штатам, Великобритании, Польше, Литве, Эстонии, Латвии, Чехии и другим членам НАТО за выделение дополнительной оборонной поддержки по безопасности наших Вооруженных сил.

Эта сила необходима для того, чтобы ее не пришлось применять", - заявил министр.

США учли позицию Украины и сообщили украинской власти о содержании ответов на ультиматумы Кремля, сказал представитель Госдепартамента Нед Прайс. В декабре прошлого года РФ публиковала предложения к Альянсу по так называемым гарантиям безопасности, чтобы НАТО отказался от вступления Украины. В НАТО ответили, что вступление в Альянс – право каждой страны выбирать собственные меры безопасности.