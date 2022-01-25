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Ответ Москве относительно гарантий безопасности: США учли позицию Украины

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Ответ Москве относительно гарантий безопасности: США учли позицию Украины
США пока не передали ответа России. Фото: rusmonitor.com

В США учли позицию Киева по российским предложениям в сфере безопасности и сообщили украинскому правительству о содержании ответов на ультиматумы Кремля.

Об этом сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге, трансляция которого велась на странице ведомства в Twitter.

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"Мы не только проинформировали их… но и специально спрашивали их мнение и включили его в документ. Так что сюрпризов там не будет", — заявил он.

При этом представитель Госдепа отметил, что США пока не передали свой ответ России, однако он, по словам Прайса, "не удивит Москву".

"Ответ еще не был передан Москве. Но как только он будет отправлен, мы сообщим", - заметил он.

Глава МИД России Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США заявил, что Энтони Блинкен пообещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на ультиматумы безопасности Кремля. США просят Россию не публиковать текст ответа на требования по "гарантиям безопасности".

В декабре прошлого года РФ опубликовала предложения в НАТО по так называемым гарантиям безопасности, чтобы Альянс отказался от вступления Украины.

Все союзники НАТО дали четкий сигнал, что они не пойдут на уступки, заявил ранеегенсек Альянса Йенс Столтенберг.

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