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суббота, 22 января 2022 20:41

В США просили РФ не публиковать письменный ответ на "гарантии безопасности" - WP

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В США просили РФ не публиковать письменный ответ на &quot;гарантии безопасности&quot; - WP
Глава МИД России призвал США самостоятельно опубликовать текст ответа. Фото: "Укринформ"

США просят Россию не публиковать текст ответа на требования по "гарантиям безопасности".

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на чиновника Госдепартамента.

По мнению высокопоставленного чиновника, России может не понравиться ответ и он опубликует текст.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США опубликовать текст документа.

"Я не услышал ни одного аргумента, который бы обосновывал американскую позицию относительно того, что происходит на российско-украинской границе, только беспокойство, беспокойство, беспокойство", – сказал он.

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Официальные лица США же попросили Россию сохранить в секрете текст ответа на "гарантии безопасности".

Как пишет The Washington Post, в документ, который в эти выходные обсуждается в Вашингтоне, а в понедельник, как ожидается, станет предметом обсуждения США со странами ЕС, будут включены встречные американские предложения по безопасности, в том числе перечисленные сферы, где возможен диалог . Представитель Госдепартамента подтвердил, что документ содержит отказ от российских требований приостановить расширение НАТО и не принимать в союз Украину.

Предусмотрено, что документ будет адресован лично президенту России Владимиру Путину.

Лавров после встречи с госсекретарем США заявил, что Энтони Блинкен пообещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на ультиматумы безопасности Кремля.

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