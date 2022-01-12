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среда, 12 января 2022 08:19

НАТО не будет отказываться от расширения - Смит

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НАТО не будет отказываться от расширения - Смит
Альянс готовится усилить оборону на восточном фланге. Фото: Reuters

Постоянная представительница США в НАТО Джулиана Смит говорит, что Североатлантический союз не будет отказываться от расширения.

В четверг члены постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обсудят требования Москвы предоставить гарантии безопасности со стороны Запада, передает "Голос Америки".

Перед заседанием Смит попросили прокомментировать слова главы МИД Сергея Рябкова "собирать манатки" и вернуться на рубеже 1997 года.

"Альянс не собирается отматывать время назад и возвращаться в совсем другую эпоху, когда альянс был меньше и имел другое влияние. Мы работаем в современном мире с находящимся в нынешнем виде НАТО. И я не думаю, что кто-то в НАТО заинтересован в том, чтобы вернуться в прошлое", - сказала она.

Альянс готовится усилить оборону на восточном фланге. Он готов к значительным новым затратам в случае дальнейшей российской агрессии в Украине, сказала Смит.

Она подчеркнула, что достижение дипломатического успеха в переговорах возможно при выполнении Минских соглашений и отводе Россией ее войск.

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Добавила, что США не планируют размещать наступательные ракеты на территории Украины.

Россия приготовила планы саботажа и дестабилизации для Украины. РФ создала нынешний кризис "из ничего" и сосредоточила 100 тысяч военных на границах Украины, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

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Дата
12
января

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