Принцип "ничего об Украине без Украины" останется на любых переговорах - Ермак

Ермак рассказал о возможном вторжении России в Украину. Фото: Украинская правда

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак убежден, что принцип "ничего об Украине без Украины" должен быть и будет сохранен.

Агрессия против Украины станет огромной ошибкой как со стороны РФ, так и со стороны тех стран, которые позволят этому произойти, и будет иметь необратимые последствия, Ермак сказал на встрече с журналистами, представляющими ряд ведущих европейских СМИ: Süddeutsche Zeitung (Германия), Le Figaro , L'Opinion и Radio France (Франция), TVN (Польша).

Украинские власти ежедневно работают над укреплением армии и обороноспособности государства и благодарны за соответствующую помощь иностранным партнерам, подчеркнул Ермак.

"Мы получили гарантии от президента США Джозефа Байдена и всех наших западных партнеров, что какие-либо вопросы, касающиеся нашей страны и ее безопасности, не будут обсуждаться без ее участия. И принцип "ничего об Украине без Украины" будет придерживаться во время любых переговоров", – сказал руководитель Офиса Президента.

Ермак рассказал европейским журналистам о борьбе с коррупцией и деолигархизации в Украине. Он отметил, что в прошлом году был принят первый, базовый закон, устанавливающий границы для определения олигархов и ограничения их влияния на государство. По его словам, этот закон не направлен против конкретных людей, а должен способствовать закреплению единых правил для крупного бизнеса и сделать невозможным его влияние на политические процессы.

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Новая агрессия Кремля против Украины будет вердиктом для НАТО и большой проблемой для Запада, сказал глава ОП. Победа Украины также будет победой ее западных партнеров. А самым большим поражением может быть продолжение войны в Украине или эскалация ситуации.