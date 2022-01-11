Вторжение России будет вердиктом НАТО - Ермак

Ермак рассказал британским СМИ о ситуации на границе. Фото: Reuters

Новая агрессия Кремля против Украины будет вердиктом для НАТО и большой проблемой для Запада.

Об этом сказал глава Офиса президента Андрей Ермак британским СМИ, передает 4 News.

Сказал, что победа Украины также будет победой ее западных партнеров. А самым большим поражением может быть продолжение войны в Украине или эскалация ситуации.

"Нападение России на Украину будет концом любой безопасности не только в Европе, но и во всем мире", - сказал Ермак.

Он добавил, что 90% населения Украины будет защищать свою страну. Напомнил, что Украина более готова к возможному нападению России, чем в 2014-м.

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"Вступление в НАТО как цель записано в нашей Конституции. Только украинское общество и страны-члены НАТО могут принять это решение. Если какая-либо страна НАТО против этого решения - пусть скажет об этом честно", - отметил Ермак.

Вдоль границы с Украиной к концу ноября 2021 года Россия сосредоточила около 92 тыс. военных и значительное количество техники в своих западных областях и оккупированном Крыму. Украинская и американская разведки предупреждают, что Кремль может готовить полномасштабное вторжение. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что он может начаться в январе-феврале 2022-го. Официально Москва это опровергла. Однако высказывания некоторых кремлевских чиновников свидетельствуют об обратном.