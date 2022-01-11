Евросоюз хочет участвовать в переговорах между США и Россией

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель / Reuters

Евросоюз хочет быть участником переговоров между США и Россией по безопасности в Европе.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель якобы предложил министрам иностранных дел ЕС разработать собственные гарантии безопасности. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на оказавшееся у них письмо Борреля.

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Это письмо он недавно направил министрам иностранных дел ЕС. Политик настоял, что главной целью должно быть обеспечение участия Евросоюза в переговорах с Россией. Он пишет, что выступает за отдельные европейские предложения по безопасности. Боррель также инициировал прямой разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Однако предложение Борреля поддержали не все министры иностранных дел даже несмотря на то, что глава европейской дипломатии пообещал "полную согласованность и координацию с НАТО" при формулировании европейских предложений по "контролю над обычными вооружениями и мерами по укреплению доверия и безопасности".

Россия требует от НАТО так называемых гарантий безопасности. Кремль хочет, чтобы Альянс не расширялся на восток, то есть, чтобы не предоставлял членства Украине. 10 января США и РФ завершили переговоры в Женеве по "гарантиям безопасности", которые предлагал Кремль.