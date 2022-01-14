"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса

США, страны НАТО и ЕС в течение недели провели ряд дипломатических встреч с Россией. Москва требовала от Запада письменных гарантий, что Киев не станет членом Альянса. Однако Кремлю ответили, что каждая страна может сама выбирать, к какому союзу присоединяться, и у России нет права вето в отношении других суверенных стран. Стороны остались на своих позициях, несмотря на более чем 100 тыс. российских войск и техники вдоль украинских границ. Что об этом писали в мировых СМИ, читайте в обзоре Gazeta.ua.

"США предупреждают, что Россия бьет барабанную дробь войны против Украины, потому что переговоры по кризису закончились без результатов", CNN, США

Высокий американский чиновник предупредил в четверг, 13 января, что "барабанная дробь войны звучит громко" после недели дипломатии между Западом и Россией.

Усилия сторон завершились безрезультатно. Десятки тысяч российских военных возле украинских границ оставляют сомнения о перспективах будущей дипломатии и деэскалации. Российские чиновники предположили, что вскоре могут прибегнуть к военным вариантам действий.

Автор: Reuters Встреча представителей России и США в

Американские и российские официальные лица говорили пессимистично по поводу последствий переговоров после встречи в четверг, 13 января, в Вене в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это была третья сессия переговоров, завершившая неделю интенсивных встреч. США и их союзники по НАТО надеялись, что смогут убедить Россию пойти по пути "деэскалации и дипломатии", и отвести десятки тысяч российских военных от украинских границ, но этого не произошло.

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Российские чиновники с разочарованием и нетерпением реагировали на встречи и говорили, что готовы прекратить разговоры из-за отказа США и НАТО удовлетворить ключевые требования Москвы: гарантии, что Украина никогда не будет членом НАТО и что Альянс отступит от расширения в Восточной Европе. Штаты и их союзники по НАТО не раз заявляли, что подобные предложения Москвы неприемлемы.

Автор: Reuters Представитель России на переговорах Сергей Рябков

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предположил, что переговоры зашли "в тупик из-за разницы в подходах", потому что США и НАТО не собираются выполнять требования Москвы. Рябков сказал, что не видит причин, чтобы стороны продолжали переговоры, хотя США предполагали, что они будут продолжаться.

Барабанная дробь войны звучит громко, а риторика стала угрожающей

По итогам сессии в четверг посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что "барабанная дробь войны звучит громко, а риторика стала угрожающей".

"Ми должны относиться к этому очень серьезно, - сказал Карпентер о скоплении российских войск возле украинских границ. – Следует приготовиться, что может произойти эскалация".

"Россия угрожает введением войск на Кубу и в Венесуэлу, потому что дипломатия не работает", The Guardian, Великобритания

Россия отказалась исключить размещение войск на Кубе и в Венесуэле, если переговоры с Западом о европейской безопасности и Украине провалятся. Она предупредила, что последние переговоры с НАТО зашли в тупик.

Очевидно, пытаясь поднять ставку в диалоге с администрацией президента США Джо Байдена, возглавлявший российскую делегацию Рябков заявил, что не может подтвердить или исключить отправку войск на Кубу и в Венесуэлу, если переговоры провалятся. Отвечая на вопрос о таких шагах, он сказал, что "все зависит от действий наших американских коллег".

Другой высокий российский дипломат угрожал неопределенными "необходимыми мерами", если требования Москвы не выполнят.

Россия готовится сфабриковать заявления о нападении Украины на российские силы как повод для вторжения

В конце недели дипломатии, не принесшей прогресса, советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у США есть разведывательные данные, что Россия готовится сфабриковать заявления о нападении Украины на российские силы как повод для вторжения.

Министр обороны США Ллойд Остин пообещал украинскому коллеге Алексею Резникову продолжать "оборонную помощь" США, чтобы укрепить потенциал Вооруженных сил Украины.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры в ОБСЕ консолидировали международную поддержку Украины перед лицом "незаконных ультиматумов и военного давления со стороны России". По его словам, западные союзники разделяют позицию Киева, что каждая страна должна свободно выбирать, к каким союзам в сфере безопасности присоединиться, включая НАТО.

Европа столкнулась с самым большим риском масштабной войны за 30 лет

Глава МИД Польши Збигнев Рау предупредил, что Европа столкнулась с самым большим риском масштабной войны за 30 лет.

Российская миссия в ОБСЕ также предупредила, что "кризис на континенте может иметь непредсказуемые последствия для европейской безопасности".

"Блицкриг против Украины невозможен. Они понимают, что больше трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше. Путин хочет вернуть часы назад и снова превратить Центральную и Восточную Европу в зону русского влияния и господства, как это было в советское время. Это по определению безумия. Настоящая цель России – уничтожить украинскую государственность. Именно наше существование тормозит путинскую модель вертикального управления", – сказал экс-глава украинского МИД Павел Климкин.

Автор: Reuters Российская база в Ельне, возле украинских границ, в ноябре 2021 года

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в американо-российских отношениях может произойти полный разрыв, если Америка примет прямые санкции против президента Владимира Путина и других высших руководителей России. Демократы в Сенате США предлагают атаковать ведущие российские финансовые учреждения, если Москва нападет на Украину. ЕС тоже разрабатывает возможные санкции, хотя отказался раскрывать подробности.

В прошлом месяце Рябков сравнил нынешнюю напряженность с кубинским ракетным кризисом 1962 года, когда СССР разместил ракеты на Кубе, а США ввели морскую блокаду острова. Этот кризис закончился, когда лидеры Америки и Советского Союза Джон Кеннеди и Никита Хрущев согласились, что Москва увезет ракеты в обмен на обещание Вашингтона не нападать на Кубу и вывести американские ракеты из Турции.

"Россия не видит причин возобновлять переговоры по кризису в Украине, и угрожает действиями после "тупика", France 24, Франция

В четверг Россия заявила, что переговоры зашли в тупик и пригрозила неопределенными последствиями в ответ.

Российский представитель на переговорах Рябков заявил, что российские военные специалисты дают Путину варианты действий в случае ухудшения ситуации вокруг Украины, но дипломатии следует дать шанс. Он сказал, что переговоры в Женеве в понедельник и с НАТО в Брюсселе в среду показали, что существует "тупик из-за отличия подходов", и он не видит причин снова садиться в ближайшие дни за стол, чтобы снова начать те же дискуссии.

Автор: Reuters Российский танк на военных учениях в Ростовской области, возле украинской границы

Россия заставила США и их союзников сесть за стол переговоров, собрав около 100 тыс. военных у границ с Украиной, отрицая намерения нападать.

Россия говорит, что после десятилетий расширение НАТО, настроена провести "красные линии" и не дать Альянсу в будущем принять Украину как члена или разместить там ракеты. Штаты считают, что требования России наложить вето на членство Украины и прекратить военную деятельность НАТО в Восточной Европе невозможно выполнить, но готовы говорить с Москвой о контроле над вооружениями и размещении ракет в Европе.

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Рябков говорит, что США и их союзники по НАТО "не готовы удовлетворить ключевые требования России", но хотят лишь обсуждать вопросы второстепенного значения для Москвы.

Следует решительно отвергнуть шантаж РФ и никогда не допускать, чтобы агрессия и угрозы вознаграждались.

Посол США Карпентер сказал на заседании ОБСЕ, что "следует решительно отбросить шантаж РФ и никогда не допускать, чтобы агрессия и угрозы вознаграждались".

Россия заявила, что примет решение о своих последующих шагах после состоявшихся на этой неделе переговоров. Она угрожает неопределенными "военно-техническими шагами".

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Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что если Россия нападет, это покажет, что она никогда серьезно не относилась к дипломатическому разрешению кризиса.

Штаты определились с вариантами санкций против России, если та вторгнется, и будут готовы ввести их, как только танки двинутся на Украину, заявил высокий чиновник из администрации Байдена.

"Сергей Лавров: "Военная реакция может быть разной", Polsat, Польша

Россия хочет получить письменные гарантии от США по своим предложениям, заявил в пятницу, 14 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что "военный ответ" Кремля может "зависеть от того, что предложат российские военные эксперты".

"Ожидаем письменного ответа. Наши партнеры понимают, что это должно быть быстро, конкретно и письменно. Россия ожидает, что США будут включать в документ ответы и возможные встречные предложения или исправления. Но мы не будем ждать вечно", – сказал Лавров.

Автор: Reuters

Он добавил, что достижение соглашения о том, что Россия называет "стратегической стабильностью", будет зависеть в основном от США.

"Пока нет смысла думать, каким будет ответ России на возможное отклонение Америкой предложений Москвы по стратегической стабильности. Я не могу больше ничего добавить к тому, что сказал президент Путин (когда его спросили, как может выглядеть "военный ответ" России из-за отсутствия дипломатического соглашения с США и НАТО). Этот ответ может отличаться и будет зависеть от того, что будет предложено нашими военными экспертами. Россия ведет не дипломатическую игру, где выдвигает завышенные требования, чтобы получить нечто меньшее. Появление НАТО на наших границах, особенно учитывая политику, проводимую украинскими властями, для нас неприемлемо. Это красные линии и они об этом знают", - сказал Лавров.



Он добавил, что даже если Украина не войдет в НАТО, то может вести двустороннее военное сотрудничество с США, Великобританией или другими странами, против чего тоже выступает Россия.

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"Расположение наступательных вооружений – еще одна красная линия. Россия никогда не угрожала народу Украины, но такую угрозу представляли тамошние власти", - сказал Лавров.

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала о начале переговоров между Западом и Россией.