Блинкен пообещал России предоставить письменный ответ о "гарантиях безопасности" - Лавров

Переговоры Блинкена и Лаврова в Женеве завершились 21 января. Фото: mid.ru

Глава МИД России Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США заявил, что Энтони Блинкен пообещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на ультиматумы безопасности Кремля.

Об этом он сказал на пресс-конференции 21 января, передает "Европейская правда".

"Это не конец нашего диалога. На следующей неделе мы получим, как несколько раз подчеркнул Энтони Блинкен, письменную реакцию", - заявил Лавров.

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Представитель МИД РФ отметил, что на встрече повторил госсекретарю США ультиматум по поводу нерасширения НАТО на восток.

"Касательно нашего принципиального вопроса по нерасширению НАТО. Этот блок был создан против СССР, а сейчас он работает против Российской Федерации", - считает министр РФ.

Лавров ожидает, что США упомянут вопросы Украины в своем письменном ответе, но призвал "не сводить к нему всю проблему европейской архитектуры безопасности".

21 января в Женеве завершились переговоры Энтони Блинкена и Сергея Лаврова. Они длились 1,5 ч. - меньше, чем планировалось. Накануне Блинкен находился с визитом в Берлине. Там заявил, что не ожидает прорыва переговоров с Лавровым, но надеется услышать, что решила Москва по итогам консультаций с США и НАТО на прошлой неделе. 19 января Блинкен после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве назвал скопление российских войск на границе с Украиной "беспрецедентной угрозой". В декабре прошлого года РФ публиковала предложения в НАТО по так называемым гарантиям безопасности, чтобы Альянс отказался от вступления Украины. Все союзники НАТО дали четкий сигнал, что они не пойдут на уступки, заявил ранеегенсек Альянса Йенс Столтенберг.