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воскресенье, 23 января 2022 17:13

Германия о прихотях России: "К чему эти требования?"

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Германия о прихотях России: &quot;К чему эти требования?&quot;
Шольц заявил, что пока НАТО не намерено расширяться. Фото: Reuters

НАТО не гарантирует собственное расширение, но и требования России по "гарантиям безопасности", в частности, об отказе от вступления Украины, не поддерживает.

Об этом рассказал канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Süddeutsche Zeitung.

Шольц заявил, что расширение североатлантического альянса "не стоит в повестке дня".

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"Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть", - заявил канцлер.

Глава МИД России Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США заявил, что Энтони Блинкен пообещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на ультиматумы безопасности Кремля. США просят Россию не публиковать текст ответа на требования по "гарантиям безопасности".

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