Германия о прихотях России: "К чему эти требования?"

Шольц заявил, что пока НАТО не намерено расширяться. Фото: Reuters

НАТО не гарантирует собственное расширение, но и требования России по "гарантиям безопасности", в частности, об отказе от вступления Украины, не поддерживает.

Об этом рассказал канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Süddeutsche Zeitung.

Шольц заявил, что расширение североатлантического альянса "не стоит в повестке дня".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы на десятилетия запомнят отказ Германии поставлять оружие - Кулеба

"Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть", - заявил канцлер.

Глава МИД России Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США заявил, что Энтони Блинкен пообещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на ультиматумы безопасности Кремля. США просят Россию не публиковать текст ответа на требования по "гарантиям безопасности".