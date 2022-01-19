"Категорические требования России не могут быть приняты" – украинцы в ООН выступили с заявлением

Украина в ООН просит использовать мандат безопасности. Фото: Reuters

Генеральная Ассамблея ООН должна использовать свой мандат по соблюдению мира и безопасности во избежание худшего сценария в условиях развертывания российских войск возле границ Украины.

Об этом говорится в заявлении украинской делегации.

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Заявление объявил на неформальном собрании Генассамблеи по случаю доклада главы ГА о приоритетах работы 76-й сессии заместитель постпреда Украины при ООН Юрий Витренко.

"Вместо того чтобы отвечать на призывы международного сообщества, Россия решила усилить военные угрозы и опасность", - сказал он.

В этих обстоятельствах попытки России преподнести себя как "жертву", требующую "гарантий безопасности", кажутся чрезвычайно циничными, добавил Витренко.

Категорические требования России, по его словам, не могут быть приняты. Украина как независимое европейское государство имеет суверенное право выбирать свои меры безопасности, подчеркнул он.

Отправной точкой для любой дискуссии по поводу гарантий безопасности в евроатлантическом регионе должна быть деэскалация Россией ситуации на границах Украины и ее выход из Донбасса и Крыма.

Витренко призвал главу Генассамблеи ООН Абдуллу Шахида обеспечить, чтобы Генассамблея в полной мере использовала свой мандат по поддержанию международного мира и безопасности во избежание худшего сценария.

Администрация президента США Джо Байдена располагает данными от американской разведки, указывающими, что Россия подготовила группу боевиков для провокации на Донбассе. Они под чужим флагом должны провести спецоперацию, которая даст основания для масштабного вторжения в Украину. Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал возможное вторжение войск Российской Федерации в Украину. По его словам, европейским странам следует надеяться на лучшее и готовиться к худшему.