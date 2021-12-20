Боррель о вторжении РФ в Украину: следует надеяться на лучшее и готовиться к худшему

Он также отметил, что Европе нужно быть готовой к решительным действиям. Фото: Reuters

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал возможное вторжение войск Российской Федерации в Украину. По его словам, европейским странам следует надеяться на лучшее и готовиться к худшему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

По его словам, конечные намерения России по отношению к нашей стране не ясны, за исключением того, что РФ стремится угрожать Украине и ослабить ее. По мнению главы европейской дипломатии, могут разворачиваться разные сценарии.

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"Как я сказал в Европейском парламенте в Страсбурге, мы должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему", - пишет Боррель.

Он также отметил, что Европе нужно быть готовой к решительным действиям.

"Мы знаем, что одних слов и заявлений недостаточно, чтобы изменить расчет российского руководства. Поэтому так важно, чтобы лидеры ЕС решили продолжить существующие экономические санкции и предупредили, что любые действия России против Украины будут иметь тяжелые последствия", - пишет Боррель.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в случае полномасштабного вторжения России украинцам хватит оружия, чтобы дать отпор.