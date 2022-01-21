Американцы думают над эвакуацией семей дипломатов из Украины

Госсекретарь США Блинкен поздравляет российского коллегу Лаврова в Женеве / Reuters

США колеблются, стоит ли эвакуировать членов семей находящихся в Украине дипломатов США.

По плану дипломатический персонал сможет добровольно уехать из Украины в случае необходимости, а членам их семей будет приказано вернуться домой. Об этом пишет Bloomberg.

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По словам людей, которые просили их не называть, оглашение решения может поступить в дипломатические учреждения в течение нескольких последующих дней.

Администрация президента США Джо Байдена ужесточает свои предупреждения о потенциальном вторжении, ведь Россия продолжает наращивать силы у границ Украины. Решение об эвакуации не будет означать, что США уверены, что Россия нападет, но отражает расчетливую подготовку из-за роста напряжения, сказал один из источников издания. Представители Госдепа отказались от комментариев.

Ранее в этом месяце The New York Times писала, что Россия эвакуировала членов семей и некоторых сотрудников из своих дипломатических миссий в Украине.

Государственный секретарь Энтони Блинкен предупредил министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что пересечение российскими войсками границы Украины будет считаться вторжением и ответом. Об этом он заявил 21 января на брифинге после переговоров с российским коллегой в швейцарской Женеве.