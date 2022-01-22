"єЗахист": в Минцифре анонсировали новую услугу для украинцев

Украинцы смогут узнать базовые правила кибербезопасности. Фото: nv.ua

В приложении "Дія" в ближайшее время появится услуга "єЗахист". Благодаря этому украинцы смогут проверять наличие информации о них в реестрах.

Об этом рассказал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы приняли решение запустить в ближайшее время услугу єЗахист в приложении Дія. Где каждый гражданин сможет узнать базовые правила кибербезопасности, в каких реестрах есть информация про них. Следующим шагом будет запуск сервиса, где каждому украинцу будет приходить уведомление, когда чиновник проверяет ваши данные в реестре", — написал Федоров.

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Также министр прокомментировал слухи о сливе личной информации украинцев из приложения "Действие".

"Программа не хранит личные данные. Поэтому, когда вы авторизуетесь в "Дії", документы подтягиваются заново, а COVID-сертификат нужно генерировать заново", - сказал Федоров.

Ночью неизвестные взломали электронные сервисы нескольких ведомств - Кабимина, Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел, Министерства аграрной политики, Министерства спорта, а также Минэнерго. Кроме того, пострадали сайты ГСЧС и "Дія".