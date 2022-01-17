Россия получит адекватный ответ, если стоит за кибератаками на Украину - США

РФ заплатит высокую цену, если будет новый виток агрессии против Украины, сказал Салливан. Фото: Reuters

США будут работать над адекватным ответом, если подтвердится, что Российская Федерация причастна к кибератаке на сайты органов власти Украины.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает CBS

"Если подтвердится, что Россия прибегает к кибератакам по Украине, и если это продолжится в следующий период, мы будем работать с нашими союзниками над адекватным ответом", - сказал.

Кибератаки могут являться частью плана РФ эскалации ситуации в Украине, заявил. США работают с Украиной над усилением защиты.

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Если Москва прибегнет к военным действиям, Вашингтон "примет меры против их экономики".

"Если Россия пойдет на вторжение и эскалацию, мы готовы и к этому, с мощным ответом, который изменит их стратегические позиции. Мы одновременно занимаемся сдерживанием и дипломатией, твердо придерживаемся этого курса, полностью солидаризируемся с трансатлантическим сообществом", - сказал советник президента США.

"Что касается санкций, то мы очень четко дали понять россиянам – если они снова вторгнутся в Украину, то столкнутся с серьезными экономическими последствиями и заплатят за это высокую цену", – заявил Салливан.

На прошлой неделе неизвестные взломали электронные сервисы нескольких ведомств - Кабимина, Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел, Министерства аграрной политики, Министерства спорта, а также Минэнерго. Кроме того, пострадали сайты ГСЧС и "Дія. СБУ начала расследование по этому факту. Мобильное приложение "Дія" не пострадало от хакерской атаки, сообщило Минцифры. Масштабная кибератака на украинские правительственные сайты связана с вредоносным программным обеспечением, заявила компания Microsoft.