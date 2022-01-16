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воскресенье, 16 января 2022 12:25

Масштабная кибератака на госсайты: в Microsoft сделали важное заявление

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Масштабная кибератака на госсайты: в Microsoft сделали важное заявление
Недавняя кибератака на государственные сайты в Украине связана с вредоносным программным обеспечением. Фото: ukrinform

Масштабная кибератака на украинские правительственные сайты связана с вредоносным программным обеспечением.

Об этом сообщил центр анализа угроз корпорации Microsoft Threat Intelligence Center.

Жертвами вредоносного ПО стали сайты, связанные с критическими ответвлениями власти, в том числе медицинской службой.

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Кроме этого, киберпреступники смогли взломать портал компании, занимающейся разработкой веб-сайтов для Кабинета министров. О какой IT-фирме идет речь, эксперты не уточнили.

Это вредоносное ПО впервые появилось на компьютерах-жертвах в Украине 13 января 2022 года. Его обнаружили "на десятках пострадавших систем и это число может увеличиться по мере продолжения расследования".

В заявлении также говорится, что хакеры во время кибератаки не смогли воспользоваться данными никаких продуктов и сервисов Microsoft, но на правительственных сайтах нашли программы-шантажисты, которые могли быть дистанционно активированы.

"Кибератаки представляют повышенный риск для любого государственного учреждения, некоммерческой организации или предприятия, которые расположены или имеют системы в Украине", – сказали эксперты.

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Специалисты компании Microsoft продолжают расследовать обстоятельства масштабной кибератаки против Украины для определения происхождения вредоносного программного обеспечения и хакерских целей.

Все украинские организации рекомендуют "провести тщательное расследование и внедрить средства защиты".

В настоящее время кибератаку на украинские правительственные сайты расследует Служба безопасности Украины. Первые результаты расследования свидетельствуют, что к кибератаке может быть причастна Россия. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Демедюк заявил, что за кибератакой в ​​Украине стоит хакерская группа, связанная с белорусской разведкой. Также Демедюк добавил, что для кибератаки использовали вредоносное программное обеспечение, похожее на то, каким пользовались в ATP-29, кибершпионской группировке, действующей на территории России.

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