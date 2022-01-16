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воскресенье, 16 января 2022 14:59

В России готовят новые фейки о "сливе" данных украинцев — Минцифры

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В России готовят новые фейки о &quot;сливе&quot; данных украинцев — Минцифры
В приложении "Дія" не хранятся данные украинцев. Фото: delfi.lt

Россия ради дестабилизации ситуации в Украине может вбросить в украинское инфопространство фейки об уязвимости критической информационной инфраструктуры и о "сливе" персональных данных украинцев.

Об этом рассказали в Министерстве цифровой трансформации.

Также продолжает расследование кибератак на государственные сайты.

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"По состоянию на сегодняшний день можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия. Москва продолжает вести гибридную войну и активно наращивает силы в информационном и киберпространстве", — говорится в сообщении.

Но в Министерстве уверяют, что приложение "Дія" не хранит персональные данные украинцев: "Все они размещены в соответствующих реестрах, которые надежно защищены. Приложение является только "мостом" между информацией из госреестров и пользователем".

Первые результаты расследования кибератаки на украинские правительственные сайты свидетельствуют, что к ней может быть причастна Россия. Эта кибератака на государственные сайты стала самой мощной за последние четыре года. В целом, по данным СБУ, атаковали более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству. Контент сайтов не меняли, а утечки персональных данных не произошло.

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Дата
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