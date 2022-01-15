Украина в кибератаке подозревает хакеров, связанных с разведкой Беларуси

Сайт Министерства образования и науки Украины в ночь на 14 января атаковали первым. На портале разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках. Фото: Reuters

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Демедюк заявил, что за кибератакой в ​​Украине стоит хакерская группа, связанная с белорусской разведкой.

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на Reuters.

Демедюк заявил, что к кибератаке может быть причастна группа UNC1151. Это кибершпионская группировка, связанная со спецслужбами Беларуси.

По его словам, эта группа уже имеет опыт нападений на Литву, Латвию, Польшу и Украину и распространяла нарративы, осуждающие присутствие НАТО в Европе.

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Демедюк добавил, что для кибератаки использовали вредоносное программное обеспечение, похожее на то, каким пользовались в ATP-29, кибершпионской группировке, действующей на территории России.

Кроме этого, он предположил, что хакеры перевели свое сообщение о якобы утечке персональных данных украинцев на польский через Google Translate.

"Очевидно, что этим примитивным методом им не удалось никого ввести в заблуждение, но все же это свидетельствует о том, что нападавшие "играли" на вопросе польско-украинских отношений", – добавил Демедюк.

Первые результаты расследования кибератаки на украинские правительственные сайты свидетельствуют, что к ней может быть причастна Россия. Эта кибератака на государственные сайты стала самой мощной за последние четыре года. В целом, по данным СБУ, атаковали более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству. Контент сайтов не меняли, а утечки персональных данных не произошло.