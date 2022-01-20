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четверг, 20 января 2022 17:38

Как действовать, если украли телефон с приложением "Дія", объяснили в Минцифры

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Как действовать, если украли телефон с приложением &quot;Дія&quot;, объяснили в Минцифры
Попытки мошенников воспользоваться чужими документами из Дії еще ни разу не были успешными. Фото: rbc.ua

В Минцифры опровергают распространенную в соцсетях информацию о случаях оформления мошенниками кредитов на людей, у которых похитили телефоны и воспользовались документами в "Дії".

Руководитель развития электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник заверил Gazeta.ua, что это невозможно. Убеждает, что "Дія" только усложняет работу мошенникам.

"В "Дії" отсутствует функционал напрямую взять кредит. Напротив, недавно мы добавили функцию, что в случае оформления кредита, в приложение сразу приходит сообщение. И в случае мошеннических действий можно оперативно об этом узнать и вмешаться в ситуацию.

Уже есть факты, что благодаря "Дії" пользователи узнали, что на них оформили финансовые обязательства. Раньше не было возможности оперативно узнать, что появился кредит. А уведомления о кредитной истории могут предотвратить действия мошенников", – говорит Мстислав Баник.

Эту функцию в "Дії" не нужно отдельно подключать, уведомления будут приходить автоматически в случае оформления кредита.

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Мстислав Баник также уверяет, что даже получив доступ к чужим документам в "Дії" мошенникам не удастся оформить кредит.

"Чтобы открыть кредит, нужно сделать копию паспорта. Чтобы сгенерировать цифровую копию паспорта, нужен QR-код или код из цифр. Затем отправить запрос на копию, и этот запрос должен подтвердить пользователь. К тому же, все микрофинансовые учреждения отключены от возможности получить копию паспорта из "Дії". С банками построена система, которая позволяет дистанционно открыть счет, но еще есть система контроля на стороне банка. Есть верификация, в том числе по фото или видео. Кроме того, у банков есть и другие инструменты для проверки личности", – отмечает эксперт.

Истории об оформлении мошенниками кредитов с помощью "Дії" распространяют ошибочно, считает Баник. Уверяет, что ни один факт не подтвержден.

"Читал, что с помощью "Дії" и Монобанка якобы оформили кредит. Не понимаю, зачем тогда "Дія", если мошенники уже получили доступ к приложению банка. Ведь воспользоваться "Дією" для открытия счета у мошенника нет шанса", – удивляется Баник.

Узнать о проникновении посторонних лиц в "Дію" можно благодаря разделу "Подключенные устройства" в меню приложения. Зеленым в нем выделены активные устройства, авторизованные в "Дії", серым – неактивные.

"Благодаря этому разделу можно увидеть, кто проник к вам в "Дію", были ли сессии из других, неизвестных устройств. Также в разделе "Подключенные устроства" могут отображаться старые сессии или сессии из предыдущей версии операционной системы смартфона. Они будут отмечены серым цветом как неактивные", – добавляет Баник.

Воспользоваться "Дією" для открытия счета у мошенника нет шанса

Мстислав Баник объясняет алгоритм действий, когда злоумышленник завладел вашим смартфоном с приложением "Дія".

"Авторизируйтесь в "Дії" на другом смартфоне (если у вас есть запасной телефон, или возьмите у близких). Предыдущий пользователь должен "Выйти" из своего аккаунта в "Дії".

В меню выберите раздел "Подключенные устройства", затем нажмите "Удалить все".

Чтобы войти в "Дію", нужна ID-карта или биометрический загранпаспорт. Или же через систему BankID НБУ своего мобильного банкинга. Для этого нужно знать пароли для входа в свой банковский кабинет", – объясняет Баник.

В ночь с 13 на 14 января хакеры атаковали ряд правительственных сайтов. Работу большей части атакованных государственных ресурсов уже возобновили.

"Дія" от хакерской атаки не пострадало, уверяли в Минцифре.

На этой неделе в соцсетях появились сообщения об оформлении мошенниками кредитов с помощью "Дії" и о фиксации шести аналогичных случаев.

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20
января

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