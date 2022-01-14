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пятница, 14 января 2022 10:23

Утечки данных нет, часть сайтов отключили - в Минцифры прокомментировали хакерскую атаку

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Утечки данных нет, часть сайтов отключили - в Минцифры прокомментировали хакерскую атаку
В министерстве говорят, что приложение "Дія" не пострадало. Фото: Pexels

Мобильное приложение "Дія" не пострадало от хакерской атаки на правительственные сайты.

Об этом говорится в сообщении Минцифры.

"В ночь с 13 на 14 января хакеры атаковали ряд правительственных сайтов, в частности МИД, МОН и другие. Преступники на главных страницах этих сайтов разместили провокационные сообщения. Работу большей части атакованных государственных ресурсов уже возобновили", - сообщили в министерстве.

Наполнение сайтов не изменилось, утечки персональных данных нет.

Другие сайты возобновят работу в ближайшее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не только МОН: хакеры атаковали ряд правительственных сайтов и "Дію"

Портал "Дія" отключили. Это необходимо для локализации проблемы и предотвращения распространения атаки на другие ресурсы.

"Дія" - безопасный продукт, не хранящий персональные данные, а только отражающий их из реестров", - напомнили в Минцифре.

Сайт Министерства образования и науки Украины в ночь на 14 января атаковали первым. На портале разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках.

На входе на страницу на черном фоне появились перечеркнутые знаки с гербом, флагом и картой Украины, а также картинка свиньи.

Кроме того, преступники обнародовали текст с утверждением, что все личные данные украинцев якобы загружены в общую сеть.

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Дата
14
января

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