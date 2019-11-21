В украинских школах будут развивать мягкие навыки

Украинские школы будут развивать мягкие навыки в учащихся Фото: dyvys.info

МОН утвердило пилотный проект до 2024 года по внедрению и развитию мягких навыков в 26 украинских школах.

Система базируется на социально-эмоциональном и нравственном обучении школьников. Планируется, что она приведет к повышению академической успеваемости, снижение уровня буллинга, росту общего удовлетворения ученичества и желание ходить в школу, получение радости от учебы, сообщают в Министерстве образования и науки Украины.

"Мягкие навыки являются неотъемлемой составляющей успешного обучения и обязательным компонентом образования для успешного выпускника или выпускницы школы в современном мире, - говорит министерка образования и науки Анна Новосад. - Иметь просто знания по предметам сегодня недостаточно, чтобы реализоваться в жизни".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МОН рассказали об основных изменениях в реформах образования

В EdCamp Ukraine СЕЕН определяют как программу, которая способствует развитию базовых человеческих ценностей, системному и критическому мышлению, сосредоточению внимания, предотвращению стресса и развития устойчивости к нему, сопереживанию к себе и другим.

"Когда мы рассказали о таком проект на Пятой национальной (не) конференции EdCamp Ukraine 2019, то получили 182 командные заявки от школ, - говорит председатель EdCamp Ukraine, советник министра образования и науки на общественных началах Александр Элькин. - Мы принимали именно командные заявки, потому что суть этой программы в партнерстве родителей, ученичества, учительства, администрации школ. Мы проводили телефонные интервью, выбирали школы с наибольшим потенциалом для воплощения СЕЕН в соответствии с перечнем требований. Мы учитывали и предыдущий опыт в подобных программах, потому что идея работать с эмоциями не нова. Но СЕЕН - это первая всеобъемлющая программа обучения такого масштаба, с такой научной экспертизой и возможностью дополнения национальным опытом".

Сейчас уже готовы учебные программы для начальной и средней школы, разрабатывается программа для старшей школы. В следующем году EdCamp Ukraine и Университет Эмори обещают обнародовать базовый онлайн-курс по СЕЕН и предоставить свободный доступ ко всем методическим материалам, подготовить программы для старшей школы и даже для вузов и родителей, которые хотят использовать СЕЕН в домашнем обучении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мальчики или девочки: определили, кто более способен в математике

"Весь этот учебный год мы будем поддерживать наших участниц и участников пилоту, собирать от них информацию о ходе проекту, готовить рекомендации для адаптации СЕЕН в Украине и создавать украинскую проекцию программы, дополняя ее новыми уроками, созданными украинскими педагогами, - говорит о планах Элькин. - А потом - готовиться к расширению проекта. Потому что первый год - это только пилот. Затем нам нужно подготовить 200 человек, уже не только учителей и учительниц, а тренерскую команду, которая сможет обучать СЕЕН педагогов по всей Украине. Это программа на 5 лет, и мы хотим изменить атмосферу, в идеале, в каждой украинской школе".

Инициатива EdCamp родился в 2010 году в США. Американские учителя и учительницы решили создать альтернативный государственному способу повышения квалификации и профессионального развития педагогов.