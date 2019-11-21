В украинских школах будут развивать мягкие навыки

 
Ексклюзивы
1/5
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 387
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 567
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
5 Просмотров: 3546
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1701
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2097
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1728
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1188
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11547
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
4 Просмотров: 1539
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1125
Фото
Все фото
21
5
5
6
9
В МОН рассказали об основных изменениях в реформах образования
В МОН рассказали об основных изменениях в реформах образования
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Вакарчук и &quot;слуга народа&quot; договорились найти средства для педагогов
Вакарчук и "слуга народа" договорились найти средства для педагогов
День учителя-2019: обрадуйте педагогов яркими поздравлениями
День учителя-2019: обрадуйте педагогов яркими поздравлениями
Переводил Библию и мировых классиков - Пантелеймону Кулишу 200 лет
Переводил Библию и мировых классиков - Пантелеймону Кулишу 200 лет
Видео
Все видео
В школах под Киевом детей кормят списанными продуктами
В школах под Киевом детей кормят списанными продуктами
Все русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения
Все русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения
Новосад ответила, продолжит ли образовательную реформу
Новосад ответила, продолжит ли образовательную реформу
Определили кандидатов на место образовательного омбудсмена
Определили кандидатов на место образовательного омбудсмена
Объявили график проведения творческих конкурсов в вузах
Объявили график проведения творческих конкурсов в вузах
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
5 Просмотров: 3546
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1701
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2097
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1170
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1161
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
2 Просмотров: 1107
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
четверг, 21 ноября 2019 13:20

В украинских школах будут развивать мягкие навыки

  Комментировать
В украинских школах будут развивать мягкие навыки
Украинские школы будут развивать мягкие навыки в учащихся Фото: dyvys.info

МОН утвердило пилотный проект до 2024 года по внедрению и развитию мягких навыков в 26 украинских школах.

Система базируется на социально-эмоциональном и нравственном обучении школьников. Планируется, что она приведет к повышению академической успеваемости, снижение уровня буллинга, росту общего удовлетворения ученичества и желание ходить в школу, получение радости от учебы, сообщают в Министерстве образования и науки Украины.

"Мягкие навыки являются неотъемлемой составляющей успешного обучения и обязательным компонентом образования для успешного выпускника или выпускницы школы в современном мире, - говорит министерка образования и науки Анна Новосад. - Иметь просто знания по предметам сегодня недостаточно, чтобы реализоваться в жизни".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МОН рассказали об основных изменениях в реформах образования

В EdCamp Ukraine СЕЕН определяют как программу, которая способствует развитию базовых человеческих ценностей, системному и критическому мышлению, сосредоточению внимания, предотвращению стресса и развития устойчивости к нему, сопереживанию к себе и другим.

"Когда мы рассказали о таком проект на Пятой национальной (не) конференции EdCamp Ukraine 2019, то получили 182 командные заявки от школ, - говорит председатель EdCamp Ukraine, советник министра образования и науки на общественных началах Александр Элькин. - Мы принимали именно командные заявки, потому что суть этой программы в партнерстве родителей, ученичества, учительства, администрации школ. Мы проводили телефонные интервью, выбирали школы с наибольшим потенциалом для воплощения СЕЕН в соответствии с перечнем требований. Мы учитывали и предыдущий опыт в подобных программах, потому что идея работать с эмоциями не нова. Но СЕЕН - это первая всеобъемлющая программа обучения такого масштаба, с такой научной экспертизой и возможностью дополнения национальным опытом".

Сейчас уже готовы учебные программы для начальной и средней школы, разрабатывается программа для старшей школы. В следующем году EdCamp Ukraine и Университет Эмори обещают обнародовать базовый онлайн-курс по СЕЕН и предоставить свободный доступ ко всем методическим материалам, подготовить программы для старшей школы и даже для вузов и родителей, которые хотят использовать СЕЕН в домашнем обучении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мальчики или девочки: определили, кто более способен в математике

"Весь этот учебный год мы будем поддерживать наших участниц и участников пилоту, собирать от них информацию о ходе проекту, готовить рекомендации для адаптации СЕЕН в Украине и создавать украинскую проекцию программы, дополняя ее новыми уроками, созданными украинскими педагогами, - говорит о планах Элькин. - А потом - готовиться к расширению проекта. Потому что первый год - это только пилот. Затем нам нужно подготовить 200 человек, уже не только учителей и учительниц, а тренерскую команду, которая сможет обучать СЕЕН педагогов по всей Украине. Это программа на 5 лет, и мы хотим изменить атмосферу, в идеале, в каждой украинской школе".

Инициатива EdCamp родился в 2010 году в США. Американские учителя и учительницы решили создать альтернативный государственному способу повышения квалификации и профессионального развития педагогов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В украинских школах будут развивать мягкие навыки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
ноября

Украинские военные пересекли границу

Порабощенные Москвой объединились в блок

В плен попал правитель с семьей

Студенты вышли против президента - 6 лет назад началась Революция достоинства

Самое читаемое
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
6
 Просмотров: 19800
15-летняя школьница хотела прыгнуть с крыши в прямом эфире: жуткое видео
15-летняя школьница хотела прыгнуть с крыши в прямом эфире: жуткое видео
 Просмотров: 10116
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
3
 Просмотров: 9288
Прекратили выплату больничных и декретных: причины
Прекратили выплату больничных и декретных: причины Просмотров: 8973
Зеркаль заявила об отставке из-за политической системы Зеленского
Зеркаль заявила об отставке из-за политической системы Зеленского 7 Просмотров: 7272
Образование
Мальчики или девочки: определили, кто более способен в математике
Мальчики или девочки: определили, кто более способен в математике Просмотров: 261
В МОН рассказали об основных изменениях в реформах образования
В МОН рассказали об основных изменениях в реформах образования
21
 Просмотров: 1656
Почему в зданиях сельских школ отсутствуют туалеты
Почему в зданиях сельских школ отсутствуют туалеты Просмотров: 288
Правительство выделило 500 млн на путешествия школьников
Правительство выделило 500 млн на путешествия школьников
 Просмотров: 126
Анна Новосад: профессиональное образование должны выбирать 45% выпускников школ
Анна Новосад: профессиональное образование должны выбирать 45% выпускников школ
 Просмотров: 297
Больше всего комментируют
8
"Эпоха договорняков кончилась" смешнее всех остальных шуток "- соцсети реагируют на батл Зеленского и Тимошенко
7
Зеркаль заявила об отставке из-за политической системы Зеленского
5
"Пришло время исправлять ошибки" - Сивохо призвал извиниться перед жителями Донбасса
5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
5
Зеленский впервые отреагировал на пророссийские заявления Коломойского
Голосов: 3333
Голосование Какой должна быть стипендия в университетах?
  • 830 грн, как сейчас
  • как прожиточный минимум 1228 грн
  • студентам не нужна стипендия
  • оставить только для льготников
  • платить только отличникам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua