В Украине появятся исследовательские университеты

Исследовательские университеты в Украине будут появляться с начала года Фото: rubryka.com

С 1 января Министерство образования и науки пересмотрит статусы университетов и теперь в Украине должны появиться исследовательские вузы.

Сейчас почти все украинские университеты имеют статус национальных, однако до конца и не понятно что дает этот статус, сообщила Министерка образования Украины Анна Новосад в интервью "Укринформу".

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"По нашему мнению, нужно отказаться от статуса национальной, сделать его очень символическим, но сам закон не определяет деталей: кто, кому и как будет присуждать этот статус. Мы унормируем эти вопросы - "национальный" и "исследовательский" - на уровне постановлений и подзаконных актов, но бесспорно - это будет пересматриваться", - говорит Новосад.

По словам руководительницы министерства, исследовательских университетов будет несколько. Ими станут те учреждения, которые занимаются исследовательской работой.

Статус "национальный" больше не будет влиять на размер финансирования университета.