Украинские школьники завоевали три медали на Международной олимпиаде

Украинские победители на Международной ученической олимпиаде по биологии в Тегеране. Фото: Facebook

Украинские школьники завоевали три медали в Тегеране на Международной ученической олимпиаде по биологии.

Все участники выполняли теоретические и практические задания, по результатам которых определили место каждого в общем рейтинге, передает "Урядовий портал".

В соревнованиях приняли участие около 300 школьников из 71 страны мира. Украина на олимпиаде представляли: Исакова Лада из Киева. Она получила серебряную медаль. Евтушок Владислав из Хмельницкой области завоевал бронзовую медаль. Трохимчук Роман из Киевской области привез бронзовую медаль. Также участие в олимпиаде принимала Ирина Поплевичева из Киева.

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Международная олимпиада по биологии - ежегодное всемирное соревнование по биологии для школьников, победивших в национальных олимпиадах. Все участники оцениваются в формате индивидуального зачета по результатам испытаний. Теоретические и практические задачи олимпиады охватывают ключевые разделы биологии: клеточная и молекулярная биология, анатомия и физиология растений, анатомия и физиология человека и животных, этология, генетика, эволюция, биосистематика.

Победителей поздравила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в Facebook.

Четыре золота, два серебра и четвертое место в общем рейтинге - такие достижения украинских школьников на международной олимпиаде по математике, которая состоялась в Румынии. Участие в международном соревновании приняли дети из ста стран мира.