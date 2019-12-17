Украинка получила рекордное количество дипломов о высшем образовании

Автор: Лана Ветрова 25-летняя Надежда Яворовенко

25-летняя винничанка Надежда Яворовенко попала в Книгу Рекордов Украины из-за полученных дипломов о высшем образовании.

Украинка имеет 8 дипломов. Пять высших учебных заведений она закончила в Украине, остальные - во Франции, сообщеют руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Образования полученные по таким специальностям:

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1. менеджмент (университет Auvergne I - Франция)

2. управление предприятиями (Ecole Universitaire du Management - Франция)

3. менеджмент организаций (Киевский торгово-экономический университет Украины);

4. менеджмент гостинично-ресторанного дела (Киевский торгово-экономический университет Украины);

5. бакалавр права - диплом с отличием (Национальная академия внутренних дел Украины);

6. магистр права - диплом с отличием (Национальная академия внутренних дел Украины);

7. переводчик иностранных языков (Université Nice Sophia Antipolis - Франция)

8. магистр европейского права (Institut du Droit, de la Paix et du Développement de l'Université Nice Sophia Antipolis - Франция).

"Объявления рекорда состоится 19 декабря после защиты девятой магистерской работы по специальности Master of Business Administration, - говорит Ветрова.

Национальный реестр рекордов Украины создан 10 октября 1989. Он занимает лидирующую позицию в сфере регистрации и популяризации украинских и мировых достижений в Украине.