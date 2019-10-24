Учителя будут протестовать под Радой

Рабочую неделю для педагогов хотят увеличить до 40 часов.

Народные депутаты планируют отменить надбавки и доплаты за выслугу лет, престижность педагогического труда, проверку тетрадей, заведование кабинетом, классное руководство, ученое звание и научную степень, сообщили во время пресс-конференции в пресс-центре "Главком".

Нововведения хотят ввести парламентарии из фракции "Голос".

"Летом завершила работу наша профсоюзная сторона в рабочей группе и законопроект был готов ко второму чтению, - говорит председатель Киевской городской организации Профсоюза работников образования и науки Украины Александр Яцунь. - Так как VIII созыв завершил работу, то новый состав профильного комитета IX созыва после первого чтения начал работу с нуля над этим законопроектом. И снова перед нами вызовы. Сейчас рабочая группа работает над законом "Об полном общеобразовательном среднем образовании".

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По словам Яцуня необходимо сохранить возможность работы по бессрочным трудовым договорам для работников пенсионного возраста.

"В соответствии с Кодексом законов о труде Украины заключения контракта с работником, который был принят на работу по бессрочному трудовому договору, может происходить только с его согласия, - продолжает председатель профсоюза. - Перевод работника на контракт в одностороннем порядке не допускается ".

Кроме того, Яцунь убеждает не вводить обязательную сертификацию для педагогических работников. Также он призывает на митинг против "драконовских" поправок.

29 октября 2019 в 13:45 состоится акция протеста против сужения прав и гарантий работников образования у стен Верховной Рады Украины и Кабинета министров.