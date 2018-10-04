Учитель впервые выступил в Верховной Раде

В Верховной Раде впервые выступил учитель.

Победитель премии Global Teacher Prize Ukraine 2017 Паул Пшеничка отметил важность образования для безопасности страны, передает "Освитория".

"Еще президент Рейган, выступая в Пентагоне, сказал, что на тот момент бюджет на образование превысил бюджет США на оборону. Генералы спросили, как так может быть? Рейган ответил очень просто:" Если вы думаете, что вопросы обороны решаются в Пентагоне , вы ошибаетесь. Вопросы обороны решаются за школьной партой ", - говорит Пшеничка.

Впервые в истории в Верховной Раде Украины выступил школьный учитель

Он привел примеры из зарубежного опыта Франции, Румынии, Швейцарии, Финляндии, Эстонии, Япония, Сингапур, Шанхайю, Индонезии, Туниса.

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"Без учителя вообще невозможно построить ни собственную карьеру, ни построить будущее государство. Посмотрите как его слушала Верховная Рада - абсолютная тишина была и это очень важно. Когда лучший учитель года выступает перед Верховной Радой - это показывает, что правительство и парламентарии уважают эту профессию и человека. Он выступил на уровне президента Украины - это показывает, что они разные, но одинаково уровне", - говорит председатель Комитета по вопросам образования и науки Александр Спиваковский.

Впервые в истории в Верховной Раде Украины выступил школьный учитель

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по промышленной политики и предпринимательства, Виктор Галасюк, отметил, что образование программирует будущее нации.

"Она - фундамент как экономики, так и национальной безопасности. Уважение к учителю, достойный уровень доходов педагогов и поддержка инноваторов - предпосылка успешной системы образования. Развитие образования - не расходы, а важнейшие инвестиции. Надо создавать в стране культ образованности и профессионализма, культ обучение , культ учителя", - сказал он.

За выступление Пшеничка проголосовало 205 депутатов, а после завершения его речи, депутаты аплодировали учителю физики стоя.

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