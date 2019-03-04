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понедельник, 04 марта 2019 11:42

Тенденции развития образования-2019: на это важно обратить внимание

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  Сегодняшние образовательные программы направлены на то, чтобы выпустить максимально подготовленного к работе специалиста
Сегодняшние образовательные программы направлены на то, чтобы выпустить максимально подготовленного к работе специалиста

Сфера образования - одна из самых динамичных: постоянно внедряются новые методики, разрабатываются системы точного и независимого оценивания знаний. Нынешние образовательные программы направлены на то, чтобы выпустить из вузов максимально подготовленного к работе специалиста, владеющего уникальными и актуальными знаниями и навыками.

В этом аспекте наилучшими во всем мире признаны европейские и американские системы образования. Они находятся в авангарде современных методик и практик обучения, поэтому их студенты занимают лидирующие места в конкурентной борьбе на рынке труда. Давайте рассмотрим подробнее, благодаря чему университетам и колледжам, в частности, США удается выпускать востребованных специалистов.

Диджи-образование

  Сегодняшние образовательные программы направлены на то, чтобы выпустить максимально подготовленного к работе специалиста
Сегодняшние образовательные программы направлены на то, чтобы выпустить максимально подготовленного к работе специалиста

Самая главная образовательная тенденция в США - максимальное задействование технологий в процессе обучения: книги перестали быть единственным источником знаний, а домашнюю работу преподавателю можно положить не на стол, а выслать по e-mail.

Иначе говоря, современное образование теперь направлено на получение индивидуального опыта удобным способом. Благодаря высокому уровню развития техники это стало вполне возможным:

• внедряются технологии мобильного обучения с помощью различных приложений для смартфонов;
• внедряются в образовательный процесс онлайн-платформы для развития критического мышления и других полезных навыков;
• создаются специальные ресурсы поддержки для решения конкретных задач.

Перспектива диджи-образования заключается в том, что вскоре оптимальную программу обучения каждому студенту сможет подобрать компьютер: искусственный интеллект оценит умственные способности человека и выдаст для него индивидуальный курс. Чтобы было понятней, это что-то вроде распределяющей шляпы из фильмов о Гарри Поттере, только в условиях реального образования.

Минимум домашней работы

  Сегодняшние образовательные программы направлены на то, чтобы выпустить максимально подготовленного к работе специалиста
Сегодняшние образовательные программы направлены на то, чтобы выпустить максимально подготовленного к работе специалиста

Как можно меньше домашней работы – еще одна образовательная тенденция лучших учебных заведений. По статистике, студенты тратят 45-50 часов в неделю на свое обучение. Это даже больше, чем обычная рабочая неделя в офисе. И почти половина времени отводится самостоятельной домашней работе.

Эксперты подсчитали, что снижение домашней нагрузки на 50% позволяет заметно повысить успеваемость студентов и улучшить их концентрацию на базовых предметах. Из обязательного элемента домашней работы остается только эссе - самый эффективный инструмент для преподавателя получить быстрый срез знаний учащегося. Однако, писать эссе также затратно по времени, поскольку это большая аналитическая работа. Но есть компромисс:

• потратить время самостоятельно;
• заказать на одном из специальных эссейных сервисов, например, essaywriter.org. Здесь легко найти специалиста, умеющего подготовить качественный авторский материал, к которому не будет претензий со стороны преподавателя.

Безусловно, лучший образовательный эффект получается от самостоятельной подготовки, но иногда на нее просто нет времени, а несвоевременная сдача работы или материал низкого качества влияют на итоговую оценку - так уж устроена эта система.

Современный рынок труда очень конкурентный. Чтобы получить высокую должность и хорошо зарабатывать в перспективе, необходимо еще во время обучения подбирать интересную компанию и устраиваются в нее на подработку или стажировку. К моменту окончания вашего обучения, у вас и у компании формируется представление о работе, а значит, интеграция пройдет быстро и максимально эффективно. Успешного поиска!

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Дата
04
марта

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