Словно у нас есть две планеты: человечество исчерпало годовой запас ресурсов Земли

Если в 1996 году человечество исчерпывало годовые ресурсы за 10 месяцев, то сейчас - за семь

Годовой запас природных ресурсов (воду, чистый воздух, почву), которые планета способна восстановить в течение года, человечество исчерпало сегодня, 29 июля.

Об этом говорится в отчете международной организации Global Footprint Network, передает DW.

"Человечество использует природу в 1,75 раза быстрее, чем экосистема нашей планеты может восстановиться. Это будто бы мы пользуемся ресурсами 1,75 Земли", - объяснили защитники окружающей среды.

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Ценой такого экологического расточительства является исчезновение лесов, эрозия почвы, потеря биологического разнообразия и увеличения содержания диоксида углерода в атмосфере, что ведет к климатическим изменениям.

Такой отчет Global Footprint Network публикуют с 1986-го. Если в 1996-м человечество исчерпывало годовые ресурсы за 10 месяцев, то сейчас - за 7. В 1993-м этот предел пересекли 21 октября. В 2003-м это произошло 22 сентября. В 2017-м - 2 августа.

Северный Ледовитый океан полностью растает летом уже через 20 лет. Группа ученых из США и Великобритании заявила о том, что под влиянием Тихого океана, который нагревается, Северный Ледовитый океан может полностью растаять.