Украина входит в топ-10 самых грязных стран мира

 
Ексклюзивы
1/5
Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский
Рыба из Чернобыльской зоны еще с 1990-х кормила наши рестораны - Анатолий Днестровский
Просмотров: 1755
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
1 Просмотров: 405
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Просмотров: 1953
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 1125
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2493
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 765
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 1125
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 810
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 801
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 684
Фото
Все фото
9
9
13
6
15
Делегация НАТО посетила Донбасс
Делегация НАТО посетила Донбасс
Медовая жизнь: показали фото сладкого фестиваля
Медовая жизнь: показали фото сладкого фестиваля
В поддержку политзаключенных Кремля во Львове высадили цветы
В поддержку политзаключенных Кремля во Львове высадили цветы
Во сколько обойдется эвакуация автомобиля
Во сколько обойдется эвакуация автомобиля
&quot;Высокая влажность - стрелки идут медленнее&quot; - как работают столетние часы городской ратуши (ФОТО)
"Высокая влажность - стрелки идут медленнее" - как работают столетние часы городской ратуши (ФОТО)
Видео
Все видео
Отпор реваншистам, вступление в ЕС и НАТО - Порошенко объяснил, за чем идет в Раду
Отпор реваншистам, вступление в ЕС и НАТО - Порошенко объяснил, за чем идет в Раду
Показали трейлер фильма ужасов "Оно-2"
Показали трейлер фильма ужасов "Оно-2"
В Житомире выявлена связь Зе-кандидата с Розенблатом и Гладковским
В Житомире выявлена связь Зе-кандидата с Розенблатом и Гладковским
Показали новый трейлер фильма о Стусе
Показали новый трейлер фильма о Стусе
Вооруженные "черные человечки" записали видеообращение для сепаратистов
Вооруженные "черные человечки" записали видеообращение для сепаратистов
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 801
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1962
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1008
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2682
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
20 июля 2019
1 Просмотров: 468
Працьовитий сусід
З Олегом ми жили на одній вулиці. Школу він покинув після дев'ятого класу. З профтех­училища вигнали за рік. Їздив із батьком на шабашки до ...
воскресенье, 21 июля 2019 01:25

Украина входит в топ-10 самых грязных стран мира

  Комментировать
Украина входит в топ-10 самых грязных стран мира
Украина - одна из самых грязных стран мира. Фото: Корреспондент

Украина вошла в десятку стран с наибольшим объемом мусора на жителя страны.

Специалисты рассчитали специальные и регулярные твердые отходы муниципального производства на душу населения, произведенные каждой страной. Данные были взяты в базе Всемирного банка, которую последний раз обновляли в сентябре 2018 года.

Исследование показало, что в нашей стране за 2017 год было произведено 474 млн тонн мусора, из них 448 тонн — опасные отходы. Также сообщается, что в 2017 году у нас было переработано всего 2,3% отходов.

Итоговый рейтинг стран с наибольшим количеством мусора на одного человека выглядит следующим образом:

Канада — 36 т.
Болгария — 26,7 т.
США — 26 т.
Эстония — 23,5 т.
Финляндия — 16,6 т.
Армения — 16,3 т.
Швеция — 16,2 т.
Люксембург — 11,8 т.
Украина — 10,6 т.
Сербия — 8,9 т.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Село под Полтавой утопает в мусоре - показали фото и видео

По данным Всемирного банка, уровень выработки отходов только растет, а из-за роста численности населения и увеличения городских территорий до 2050 года объемы производства мусора в мире может увеличиться на 70%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина входит в топ-10 самых грязных стран мира». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Девочка забеременела от деда-насильника, пока мать работала за рубежом
Девочка забеременела от деда-насильника, пока мать работала за рубежом Просмотров: 25668
Подвела погода: показали пляжи популярного украинского курорта
Подвела погода: показали пляжи популярного украинского курорта
5
 Просмотров: 23823
&quot;Пропаганда ожирения&quot; - в сети появились фото 150-килограммовой модели без фотошопа
"Пропаганда ожирения" - в сети появились фото 150-килограммовой модели без фотошопа
8
 1 Просмотров: 16996
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии 19 Просмотров: 15959
Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: как живет поселок через месяц после трагедии
Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: как живет поселок через месяц после трагедии
 Просмотров: 14553
Общество
Мужчина придумал необычный "школьный автобус"
Мужчина придумал необычный "школьный автобус" Просмотров: 54
На Донбассе началось "хлебное перемирие"
На Донбассе началось "хлебное перемирие" Просмотров: 9
Боевики девять раз обстреляли позиции украинцев на Донбассе: один военный ранен
Боевики девять раз обстреляли позиции украинцев на Донбассе: один военный ранен Просмотров: 63
МИД: Венгрия создает на Закарпатье свой анклав
МИД: Венгрия создает на Закарпатье свой анклав Просмотров: 1359
Балух есть в списках на обмен заключенными
Балух есть в списках на обмен заключенными Просмотров: 531
Больше всего комментируют
19
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии
7
У Зеленского хотят видеть Вакарчука в Раде
5
"Россия на нас не нападала" – украинский боксер огорошил заявлением
5
В России напали на двух украинцев
3
За украинских моряков: против России готовят новые санкции
Голосов: 41783
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua