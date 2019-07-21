Украина входит в топ-10 самых грязных стран мира

Украина - одна из самых грязных стран мира. Фото: Корреспондент

Украина вошла в десятку стран с наибольшим объемом мусора на жителя страны.

Специалисты рассчитали специальные и регулярные твердые отходы муниципального производства на душу населения, произведенные каждой страной. Данные были взяты в базе Всемирного банка, которую последний раз обновляли в сентябре 2018 года.

Исследование показало, что в нашей стране за 2017 год было произведено 474 млн тонн мусора, из них 448 тонн — опасные отходы. Также сообщается, что в 2017 году у нас было переработано всего 2,3% отходов.

Итоговый рейтинг стран с наибольшим количеством мусора на одного человека выглядит следующим образом:

Канада — 36 т.

Болгария — 26,7 т.

США — 26 т.

Эстония — 23,5 т.

Финляндия — 16,6 т.

Армения — 16,3 т.

Швеция — 16,2 т.

Люксембург — 11,8 т.

Украина — 10,6 т.

Сербия — 8,9 т.

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По данным Всемирного банка, уровень выработки отходов только растет, а из-за роста численности населения и увеличения городских территорий до 2050 года объемы производства мусора в мире может увеличиться на 70%.