Твердые шампуни и бамбуковые зубные щетки: как полностью отказаться от мусора

youtube Винницкая семья полностью отказалась от хлама

Винницкие супруги Юлия и Александр Березовские полгода назад решили отказаться от пластика. Начали пользоваться органическими бытовыми вещами. Все в их доме говорит о том, что семья живу в стиле - "ноль отходов".

Основная идея такого стиля жизни - использовать повторно и не покупать то, что ты просто моментально выбрасываешь, передает "Вита".

"Что-то в голове в один день переключается в тебя, ты смотришь на те горы пластика, которые твоя семья потребляет ежедневно, еженедельно, ежемесячно и ты понимаешь, что стоп, то не так", - рассказывает Юлия.

Маленькими усилиями женщина произвела 5 шагов перехода на "Zero Waste". Первое - уменьшить количество использования пластиковых пакетов. Сшила из ткани свои и приобрела авоськи. Еще запаслась бумажными пакетами.

"По привычке в магазинах упаковывают все в пластик и ты даже не успеваешь сказать, что мне "кофе без соломки". Поэтому сразу при входе в заведение говорю: "Мне, пожалуйста упакуйте в свой пакет", - говорит Юлия.

Чтобы не покупать кофе в одноразовом стакане с соломинкой и пластиковой крышкой, в кафе ходит со своей чашкой.

В ванной комнате - ничего лишнего. Все только экологическое: твердые шампуни, твердое мыло. Даже зубные щетки и те в эко-стиле: бамбуковые со щетиной кукурузного крахмала.

Зубную пасту изготавливают самостоятельно. Это смесь глины, кокосового масла и масла ши. Изобретательная хозяйка нашла способы, как избавиться от пластика на кухне. Губки для мытья посуды использует целлюлозные. Также средство для мытья посуды варит сама из скорлупы мыльного ореха. Говорит, что там отваром отмывают даже самую грязную посуду.

"Этот моющее средство не пенится. Для меня сначала было очень непривычно мыть посуду, но понимание того, что химия не попадает в природу и в свой организм - это очень важно", - говорит Александр Березовский, муж Юлии.

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