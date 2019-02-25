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Глобальное потепление приведет к тому, что в пустынях будут идти дожди - учёные

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Глобальное потепление приведет к тому, что в пустынях будут идти дожди - учёные
Доступность водных ресурсов в Сахеле увеличится на 119% Фото: skadnews.in.ua

Учёные из Института физики атмосферы Китайской академии наук заявили о том, что глобальное потепление приведет к увеличению количества осадков и доступности водных ресурсов в некоторых засушливых регионах Земли.

Исследователи провели моделирование изменений климата в Сахеле, рассказывает Зеркало недели.

Сахель - регион в Африке, который является своеобразной границей между Сахарой на севере и более плодородной регионом на юге, известным как африканский регион Судан. Сахель - самый жаркий регион на планете, здесь частые сильные засухи, которые приводят к голоду.

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В ходе исследования ученые выяснили, что неопределенность в прогнозах количества дождей в этом регионе в будущем связана с историческим моделированием осадков в Южной Азии и западной части севера Тихого океана. Исследователи откалибрировали прогнозы и установили, что количество осадков в Сахеле увеличится на 109%, а доступ к водным ресурсам - на 119%.

Две трети ледников Гималаев могут растаять к 2100 году. Причина - глобальное потепление.

Проблему не спасет даже цель Парижского соглашения об ограничении глобального потепления до 1,5 градусов по Цельсию. Впрочем если выбросы не уменьшатся, рост составит 5 градусов, пишет dailymail.

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25
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