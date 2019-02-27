Ученые назвали виновных в глобальном потеплении

Сорок лет назад представили первую публикацию глобально связала современное глобальное потепление с деятельностью человека. Фото: rubryka.com

Те, кто отрицает влияние человека на климат Земли, часто заявляют, что глобальные потепления не раз случались в прошлом. Теперь это явление могут вызвать естественные причины.

Однако, по новой оценке, вероятность этого не превышает одной миллионной, - пишет naked-science.

Сорок лет назад представили первую публикацию, которая глобально связала современное глобальное потепление с деятельностью человека; тогда же американский метеоролог Джул Чарни (Jule Charney) сделал первий тревожний доклад для власти. Наконец, с того же 1979 года начался непрерывный метеорологический мониторинг Земли из космоса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые предупредили о смертельной опасности для миллионов людей

Авторы провели точный статистический анализ информации, собранной спутниками за этот значительный срок. Они выбрали три больших массивы климатологических данных, которые поддерживаются Университетом Алабамы (UAH), Центром спутниковых наблюдений и исследований (STAR) и группой Дистанционных сенсорных систем (RSS), после чего проанализировали их достоверность.

Как и можно было ожидать, с каждым годом наблюдений отношение сигнала к шуму в данных уменьшается, сегодня их надежность поднялась до весьма значительного уровня. Еще в 2002 году уровень их доверительного интервала превысил три сигма, а в 2016 - пять сигма. Первая граница считается в статистике определением высокой надежности массива данных, а вторую авторы называют уже "золотым стандартом" достоверности. Уровень его доверия достигает 99,9999%.

Стоит заметить, что еще в 2013 году Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) ООН сделала вывод, что человеческая активность служит основным драйвером глобального потепления с вероятностью в 95%. Теперь же такую ​​возможность следует признать абсолютно определенной.

"Альтернативное объяснение через естественные факторы стало практически невероятным", - сказал в связи с этим британский метеоролог Питер Стотт (Peter Stott).

Учёные из Института физики атмосферы Китайской академии наук заявили о том, что глобальное потепление приведет к увеличению количества осадков и доступности водных ресурсов в некоторых засушливых регионах Земли.