Ученые назвали виновных в глобальном потеплении

 
Ексклюзивы
1/5
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
1 Просмотров: 1251
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1161
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 648
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
3 Просмотров: 2619
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1431
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 513
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 1935
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
1 Просмотров: 1476
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
1 Просмотров: 657
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
Просмотров: 936
Фото
Все фото
5
11
3
5
4
&quot;Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп&quot; - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Прощай, Opportunity. В NASA смирились с потерей марсохода-рекордсмена
Прощай, Opportunity. В NASA смирились с потерей марсохода-рекордсмена
Показали первые в истории фото обратной стороны Луны
Показали первые в истории фото обратной стороны Луны
Завещание Нобеля назвали незаконным - вручили первую премию
Завещание Нобеля назвали незаконным - вручили первую премию
Показали новые фото и видео с поверхности Марса
Показали новые фото и видео с поверхности Марса
Видео
Все видео
В NASA заговорили о новой стратегии освоения Луны
В NASA заговорили о новой стратегии освоения Луны
Играл на бонго, рисовал и много шутил - умер один из разработчиков атомной бомбы
Играл на бонго, рисовал и много шутил - умер один из разработчиков атомной бомбы
Показали 360-градусную панораму Марса
Показали 360-градусную панораму Марса
На космической станции сломался туалет
На космической станции сломался туалет
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Интервью
1/5
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1161
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1287
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4239
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2925
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Просмотров: 2304
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2019
3 Просмотров: 1062
Продати піаніно
Точно пригадую, що я впирався як міг. Вісім років тому дружина вирішила, що донька — майбутній музикант. — Треба купити піаніно, ...
среда, 27 февраля 2019 14:22

Ученые назвали виновных в глобальном потеплении

  Комментировать
Ученые назвали виновных в глобальном потеплении
Сорок лет назад представили первую публикацию глобально связала современное глобальное потепление с деятельностью человека. Фото: rubryka.com

Те, кто отрицает влияние человека на климат Земли, часто заявляют, что глобальные потепления не раз случались в прошлом. Теперь это явление могут вызвать естественные причины.

Однако, по новой оценке, вероятность этого не превышает одной миллионной, - пишет naked-science.

Сорок лет назад представили первую публикацию, которая глобально связала современное глобальное потепление с деятельностью человека; тогда же американский метеоролог Джул Чарни (Jule Charney) сделал первий тревожний доклад для власти. Наконец, с того же 1979 года начался непрерывный метеорологический мониторинг Земли из космоса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые предупредили о смертельной опасности для миллионов людей

Авторы провели точный статистический анализ информации, собранной спутниками за этот значительный срок. Они выбрали три больших массивы климатологических данных, которые поддерживаются Университетом Алабамы (UAH), Центром спутниковых наблюдений и исследований (STAR) и группой Дистанционных сенсорных систем (RSS), после чего проанализировали их достоверность.

Как и можно было ожидать, с каждым годом наблюдений отношение сигнала к шуму в данных уменьшается, сегодня их надежность поднялась до весьма значительного уровня. Еще в 2002 году уровень их доверительного интервала превысил три сигма, а в 2016 - пять сигма. Первая граница считается в статистике определением высокой надежности массива данных, а вторую авторы называют уже "золотым стандартом" достоверности. Уровень его доверия достигает 99,9999%.

Стоит заметить, что еще в 2013 году Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) ООН сделала вывод, что человеческая активность служит основным драйвером глобального потепления с вероятностью в 95%. Теперь же такую ​​возможность следует признать абсолютно определенной.

"Альтернативное объяснение через естественные факторы стало практически невероятным", - сказал в связи с этим британский метеоролог Питер Стотт (Peter Stott).

Учёные из Института физики атмосферы Китайской академии наук заявили о том, что глобальное потепление приведет к увеличению количества осадков и доступности водных ресурсов в некоторых засушливых регионах Земли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ученые назвали виновных в глобальном потеплении». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
февраля

"Именно Путин развязал войну в Украине" - убили одного из самых заметных критиков путинского режима

217 назад основали Полтавскую губернию

27 февраля нельзя ходить к врачу: приметы на день

Изверг отрезал голову своей знакомой

В конюшне имени Берии сожгли чеченцев

Луценко отправили за решетку на 4 года

У Лиз Тейлор даже коты имели бриллиантовые ошейники

Самое читаемое
Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях
Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях
33
 Просмотров: 34950
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
9
 Просмотров: 28278
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
7
 Просмотров: 15658
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту 1 Просмотров: 12637
Сладкая беспечность: показали трудовые будни котов по всему мире
Сладкая беспечность: показали трудовые будни котов по всему мире
10
 Просмотров: 11403
Наука
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи провели уникальную операцию
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи провели уникальную операцию Просмотров: 10206
Как качество сна влияет на продолжительность жизни
Как качество сна влияет на продолжительность жизни
 Просмотров: 729
Глобальное потепление приведет к тому, что в пустынях будут идти дожди - учёные
Глобальное потепление приведет к тому, что в пустынях будут идти дожди - учёные Просмотров: 531
Миллионом евро на восстановление обсерватории в Карпатах даст ЕС
Миллионом евро на восстановление обсерватории в Карпатах даст ЕС Просмотров: 198
В NASA заговорили о новой стратегии освоения Луны
В NASA заговорили о новой стратегии освоения Луны
 Просмотров: 207
Больше всего комментируют
13
MARUV не поедет на Евровидение
9
Порошенко заговорил о полномасштабной войне с Россией
8
Окружение Порошенко разворовывало оборонку и торговало с Россией - СМИ
8
Freedom-jazz girls band отказались участвовать в Евровидении
6
Газ может подешеветь в 2 раза
Голосов: 33
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua