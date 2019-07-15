Мусорная гора будет выше Тадж-Махала

В Индии мусорная гора, которая находится на окраине столицы Дели, перешагнула отметку 60 м в высоту. Занимает площадь, как 40 футбольных полей.

Кадры свалки опубликовало издание BBC.

Прогнозируют, что в 2020-м гора станет выше Тадж-Махала, высота которого 73 м. Хотя полигон уже несколько лет закрыт, мусор продолжают свозить. Ежедневно сбрасывают до 2 тонн отходов.

Верховный суд Индии требует установить на нем красные огни для предупреждения самолетов.

Если бы часть отходов перенаправили на перерабатывающие заводы, то размер свалок значительно бы уменьшилось. Существует множество предприятий, которые перерабатывают металл, пластик, стекло и бумагу. Но сначала мусор надо отсортировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уберут мусор с побережья морей и рек Украины

КАК СОРТИРОВАТЬ МУСОР

Есть несколько важных моментов:

- собирайте и сортируйте только чистое сырье, без остатков пищи и жира;

- мусор уплотняйте, чтобы он занимал меньше места;

- все мелкое однотипное вторсырье собирайте отдельно (например, "пакет с пакетами");

- бутылки и тетра-паки нужно промыть, открутить крышечки (их соберите отдельно) и сжать;

- консервные банки нужно помыть, все банки - максимально сжать;

- стоит обращать внимание на маркировку на пластиковых упаковках (в виде треугольника с цифрой (от 1 до 7) и/или буквами). Продукты без маркировки к переработке не принимают.

Автор: 24tv.ua Как долго разлагаются различные вещи, которыми человек пользуется в течение жизни

В Министерстве здравоохранения предложили для обсуждения законопроект о санитарных нормах. В нем говорится о правилах утилизации мусора и содержании придомовых территорий и парков.