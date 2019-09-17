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вторник, 17 сентября 2019 15:10

Сколько средств заложили на образование в государственном бюджете

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Сколько средств заложили на образование в государственном бюджете
На образование выделили 136,4 млрд грн Фото: Волинь-нова

На образовательную сферу планируют потратить 136,4 млрд грн.

Соответствующие данные обнародовали на брифинге в Кабинете Министров, сообщает Укринформ.

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"Все стратегические приоритеты: здравоохранение, образование, культура - полностью профинансированы в этом проекте бюджета", - сказала министр финансов Оксана Маркарова.

Расходы государственного бюджета-2020 на образование увеличили на 7,7 млрд грн по сравнению с 2018 годом.

Впервые в проекте Государственного бюджета предусмотрены расходы на развитие учреждений высшего образования в объеме около 300 млн грн.

15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2020 год.

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