Сколько продлится адаптационный период в школе

В школу пошло больше 433 тыс. первоклассников Фото: ЦУКР

2 сентября до первых классов пошли более 433 тыс. учеников.

Около 70% первоклассников будут учиться в городских школах. Все остальные в сельской местности, передает Освіта.ua.

В 2019/20 учебном году в Новой украинской школе будет учиться около 900 тыс. школьников. Адаптационный период у учащихся первых классов продлится один месяц. В это время их буду знакомить со школой, учить безопасному маршруту в школу, правилам класса и тому подобному.

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Более 90% первоклассников имеют высокую или достаточно высокую мотивацию посещать школу. Такими результаты исследования поделился Институт образовательной аналитики.

По информации Министерства образования и науки, все учебники для учащихся первых и вторых классов уже находятся в школах.

На подготовку классов НУШ к обучению учащихся в этом году было потрачено 1,2 млрд грн бюджетных средств.